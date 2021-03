Solo uno de cada diez padres se encarga de cocinar y comprar alimentos para los hijos Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 15:50 h (CET) Según una encuesta realizada por Smileat, siguen siendo las mamás quienes se ocupan de la alimentación de los hijos. Un 66% es la encargada habitual de cocinar para ellos, y un 64% de la compra de alimentos. Solo el 7%, 11% y 10% de los padres viste, acuesta o baña a sus pequeños habitualmente La empresa española de alimentación infantil ecológica Smileat ha realizado una encuesta* entre padres y madres, con motivo del Día del Padre, con el objetivo de averiguar cómo se ha avanzado en materia de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.

La principal conclusión del estudio, es que solo el 15% de los padres, poco más de uno de cada diez, es quien hace la compra de los alimentos en el hogar, frente al 64% de las madres que se encargan de ello en solitario habitualmente. También son ellas quienes cocinan para los más pequeños: un 66% frente al 16% de los hombres. Aunque en el resto de los casos los encuestados afirman que hay más de una persona implicada con esa tarea en el hogar, todavía se aprecia una importante desigualdad.

Y yendo un paso más allá, incluso en algunos de los casos en que ellos cocinan o en que lo hacen ambos, son las mamás quienes ‘dirigen’, piensan y planifican los menús de los pequeños de la casa por abrumadora mayoría: un 77% de ellas frente al 10% de ellos que se ocupa de esta tarea normalmente.

Al médico y al parque, también con mamá

“Los mensajes que nos llegan de los medios y de las redes sociales parecen ser engañosos. Por un lado percibimos una corriente de papás implicados en la crianza, preocupados (y ocupados) por el bienestar de sus hijos, atentos a su día a día, etc. Pero por otro, en la práctica, esos mismos papás parecen estar ausentes de tareas primordiales como alimentarles, llevarles al médico o ir con ellos al parque. Valga como ejemplo nuestra propia web y canal de ecommerce, donde solo el 4% son hombres, frente a un abrumador 96% de mujeres que siguen nuestros canales y compran los productos de alimentación para sus bebé ”, asegura Alberto Jiménez San Mateo, Co-CEO y Co-Fundador de Smileat.

El estudio también ha analizado otras responsabilidades domésticas, como las visitas al pediatra o la participación en el día a día, y el resultado es similar: son ellas, por abrumadora mayoría, las que se ocupan de las tareas relacionadas con los hijos y muchos papás parecen estar ‘ausentes’. Así, en cuanto a la vacunación de los hijos, es la madre de nuevo quien está al tanto (un 75%). Solo un 5% de los padres lo haría en exclusiva. Tampoco está equiparada la tarea de llevarles al médico cuando están enfermos: aunque el 27% afirma compartir responsabilidad entre varias personas, de nuevo son las féminas del hogar quienes se ocupan, casi siempre solas, de hacerlo: así lo afirma el 70% de los entrevistados.

Otro indicador interesante es el grupo de WhatsApp del colegio. Según la encuesta de Smileat, solo el 4% de los padres estaría ‘a solas’ en estos grupos de chat, frente al 68% de las mamás que no comparten el ‘honor’ con sus parejas. Recaen además sobre las mamás las funciones de vestirlos (un 75%), acostarlos (un 64%) y bañarlos (un 63%). Frente al 7%, 11% y 10% respectivamente de los padres que se ocupan de ello habitualmente.

“En Smileat estamos orgullosos de liderar el cambio a mejor. En 6 años, hemos conseguido ser la primera marca española en ventas en alimentación infantil ecológica y la primera en lograr en que los envases del 100% de nuestros productos sean sostenibles. Ahora con esta pequeña acción queremos, también, abanderar la corresponsabilidad y la colaboración doméstica en el cuidado familiar”, afirma el co-Fundadador de Smileat.

*Encuesta realizada por Smileat mediante cuestionario online a 277 familias con hijos en edad escolar. Trabajo de campo realizado entre el 10 y el 15 de marzo de 2021

Sobre Smileat

Smileat es una empresa española que produce y comercializa alimentación infantil con productos 100% ecológicos. La empresa nació con el objetivo de dar un cambio radical al mundo de la alimentación infantil.

Sus productos están fabricados con una materia prima proveniente la agricultura y ganadería ecológica española, sin utilización de aditivos, espesantes, colorantes, azúcar o sal añadida y están presentes en más de 3.500 puntos de venta en España como en tiendas ecológicas, herbolarios, farmacias, tiendas on-line y grandes superficies como El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Carrefour, BM, Día, Supersol, Eroski, Caprabo, Alimerka, Lupa, Consum, Sánchez Romero, Híper Usera, MásyMás, Herbolarios Navarro, Uvesco, Vegalsa, Dinosol, Hiber, Hiper Usera, Bonpreu, Coaliment, Arenal, Primor, Clarel del grupo Día y Llobet, entre otros.

La empresa comercializa sus productos también en Francia, Portugal, Letonia, Kuwait y China.

