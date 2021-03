Las tiendas de techo de James Baroud: innovación en diseño y funcionalidad Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:06 h (CET) La marca James Baroud, con más de 20 años de experiencia e investigación, y concebida y desarrollada por un expiloto del Dakar, cuenta con las últimas innovaciones en diseño y materiales Es un hecho que las tiendas de techo son cada vez más populares y, cómo suele pasar con los productos que triunfan, aparecen nuevas marcas y fabricantes. La mayoría ofrecen productos similares y más asequibles a primera vista, pero cuando uno compara se da cuenta de que los modelos por los que vale la pena pagar, al final, son bien pocos.

La marca James Baroud, con más de 20 años de experiencia e investigación, y concebida y desarrollada por un expiloto del Dakar, cuenta con las últimas innovaciones en diseño y materiales. Su aspecto es impoluto gracias a su tapa gruesa y rígida, y la tela es un tejido técnico fabricado por la empresa neerlandesa Ten Cate, uno de los mayores productores en tecnología textil.

Al igual que el exterior, el compartimento interno posee un acabado inmaculado sin remaches ni hilos visibles, costuras sólidas, y cremalleras de doble cursor. Las paredes cuentan con grandes ventanas con vistas panorámicas que, forradas con una malla mosquitera, permiten abrir una gran superficie de pared que deja circular el aire, pero evita a los molestos insectos – esencial para quienes viajan en verano. En lo que se refiere al colchón, es de 7 cm de grosor y cuenta con una funda extraíble y lavable.

Las tiendas de techo James Baroud se abren de forma rápida y fácil gracias a un sistema de amortiguadores telescópicos con bloqueo automático. Siempre que se sigan las instrucciones del fabricante, no se requiere de una habilidad o fuerza especial. Además, todas las cremalleras están diseñadas para funcionar de forma silenciosa, incluso cuando la carpa está siendo sacudida por el viento.

La impermeabilidad en este tipo de producto es esencial, y James Baroud está a la altura de cualquier circunstancia. No hay riesgo de infiltración en caso de viento y lluvia diagonal porque el tejido es 100% impermeable y protege el interior de la humedad. James Baroud también incorpora un sistema para evitar la condensación que se produce en el interior cuando se duerme con la carpa completamente cerrada. Las tiendas incorporan un extractor anticondensación totalmente silencioso que se carga a través de un panel solar situado en la cubierta y que se activa manualmente.

Evidentemente, la seguridad es otro factor vital en cualquier producto, y las tiendas de techo James Baroud son capaces de soportar ráfagas de viento de hasta 120 km/h. El relieve aerodinámico de la cubierta mantiene el ruido y la resistencia del viento al mínimo y optimiza la eficiencia del combustible. Además, la escalera se fija en uno de los dos lados del exterior de la tienda a través de un exclusivo sistema de seguridad y no hay riesgo de que se caiga incluso durante fuertes ráfagas.

Por si con todas estas características fuera poco, la marca franco-portuguesa también ofrece un variado surtido de accesorios que permiten llevar la experiencia camper a otro nivel: toldos y cerramientos, aislamientos térmicos, bolsas de almacenamiento, bolsas portaequipajes, cabina de ducha, esterillas anticondensación, etc. e incluso una barbacoa.

Las tiendas de techo James Baroud son un producto 100% europeo de la máxima calidad, y lo quieren demostrar con su extenso período de garantía de cinco años y servicio posventa. A diferencia de otras marcas, James Baroud está convencida de la durabilidad de sus tiendas.

“James Baroud ofrece la mejor relación calidad-precio. Hay tiendas más caras en el mercado, pero sin duda James Baroud es la que ofrece mayor calidad de todo el mercado”, cuenta Xavier Serra, gerente de Dream-Fontanilles, empresa de accesorios y recambios para 4x4 y camper.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.