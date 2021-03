NODRIZA tech firma un acuerdo con BStartup de Banco Sabadell para impulsar el emprendimiento en Aragón Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:10 h (CET) El venture builder NODRIZA tech ha firmado un acuerdo con BStartup de Banco Sabadell, programa que apoya a compañías jóvenes y tecnológicas. Ambas entidades empiezan esta relación de colaboración con el objetivo de impulsar el emprendimiento y el crecimiento económico y cultural en la comunidad de Aragón El convenio ha sido firmado por Javier Sorolla, Director de la Regional Aragón de Banco Sabadell, y Sandra Parrilla Castellanos, directora de comunicación de NODRIZA tech.

“Firmamos este acuerdo con NODRIZA tech convencidos de que Aragón necesita que las entidades aportemos, nos comprometamos con el ecosistema empresarial y este acuerdo va directamente en línea con ello” afirma Javier Sorolla. En sintonía, Sandra Parrilla explica que esta alianza con BStartup “responde al objetivo que tenemos en el venture de unir esfuerzos con organizaciones que apuesten por proyectos tecnológicos con un firme compromiso con nuestra tierra”. Así, esta relación está basada en una visión de crecimiento para la comunidad y en el trabajo conjunto que van a llevar a cabo por la reactivación del emprendimiento, de la inversión y de la economía en Aragón.

Reactivación y actividades en 2021

BStartup y NODRIZA tech comparten una actitud y visión constructiva para la reactivación de la comunidad a lo largo del año. Bajo el marco de este convenio, ambas entidades colaborarán en la organización de diversos eventos de interés para el ecosistema emprendedor aragonés y que están preparando para este 2021.

En este sentido, Venture on the Road Aragón, se celebrará el 8 de abril en Zaragoza. Organizado por BStartup, Seed Rocket y Wayra de Telefónica y de la mano de NODRIZA tech, CEIM Zaragoza, Grupo Init, Zaragoza Open Future y T-ZIR , este road show busca las mejores startups de cada comunidad autónoma. Las startups interesadas de Aragón pueden presentar su proyecto hasta el 25 de marzo en la web del evento. El proyecto que ganador de la edición de Aragón pasará a la final nacional que se celebrará en junio 2021.

Para la segunda mitad de este año, ambas entidades desarrollarán nuevas líneas de trabajo y eventos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.