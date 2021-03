Avanza Fibra confía en la red de Fibra Óptica FTTH de Onivia para dar el salto nacional Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 15:46 h (CET) La operadora inicia ya sus ventas en Alcorcón y Valencia ciudad, y a partir de abril dará el salto a más poblaciones y barrios de la capital madrileña con red Onivia Avanza Fibra, el operador propio de internet Fibra Óptica simétrica y telefonía móvil de referencia en las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Albacete, ha confiado en la moderna red FTTH (Fiber To The Home) que Onivia tiene en las provincias de Madrid y Valencia (contando para ello con cerca de 400 000 Unidades Inmobiliarias), para continuar con su inmediata expansión nacional. A partir de aquí el acuerdo -firmado esta semana entre ambas mercantiles-, incluye también la comercialización de la marca Avanza en otros puntos estratégicos del país donde Onivia cuenta con red propia de fibra óptica hasta el hogar, con altos niveles de calidad en SLA y servicio, y que se rige fielmente por todos los estándares del mercado, lo que permitirá a Avanza Fibra ofrecer a sus clientes finales velocidades simétricas de hasta 1Gbps.

Por su parte, Avanza Fibra ha querido comenzar la comercialización de sus paquetes convergentes (fibra y móvil) en Alcorcón, implementando las mismas tarifas que en el resto de las poblaciones en las que viene operando desde principios de 2019 con red propia. En esta ciudad madrileña, Onivia cuenta ya con 65 000 viviendas disponibles para conexión inmediata a su Fibra Óptica. Esta cifra implica, por parte de Avanza, la apertura de tienda física en la localidad para el próximo mes de abril, además de la venta online de todos sus productos a través de las 47 tiendas de las que ya dispone en el levante español y desde las que se atienden todas las llamadas dirigidas a su Call Center. A partir de entonces, se pondrá en marcha la campaña de venta (dentro de la Comunidad de Madrid) en Valdebebas y en los barrios madrileños de Hortaleza, Valverde, La Paz, El Pilar, Almenara, Atocha, Legazpi, Pacífico y Retiro. En la provincia valenciana, Avanza Fibra dará soporte a diferentes distritos de la ciudad de Valencia, complementando así la red que actualmente tiene en las poblaciones de la periferia, donde cuenta ya con 22 localidades con tienda propia.

Manteniendo la misma línea de colaboración entre ambas firmas, Avanza será uno de los partners de referencia de Onivia para diferentes oportunidades en otros ámbitos adicionales a la comercialización de servicios.

Según David De Gea, CEO de Avanza Fibra "Onivia es un operador neutro de Fibra Óptica que encaja perfectamente con la política comercializadora de Avanza Fibra, es por ello que la culminación de este acuerdo será la presencia de Avanza Fibra en las localidades donde Onivia está presente con su huella a lo largo de todo el territorio español. Seguimos con el compromiso firme de acercar nuestros servicios al mayor número posible de ciudadanos con los precios, la atención y el servicio posventa que nos caracteriza y que nos ha ayudado a crecer más de un 300 por ciento en el año 2020".

Por su parte, José Antonio Vázquez, CEO de Onivia, ha querido destacar que “estamos encantados con la apuesta y la confianza que Avanza deposita en nuestra red y servicio y ampliamos nuestro compromiso dándoles soporte en la comercialización de la red”.

Sobre Avanza Fibra: GRUPO AVANZA, operador de internet e ingeniería de telecomunicaciones especializado en despliegue de Fibra Óptica, cuenta actualmente con una cobertura de más de 80 redes propias de FTTH en Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Albacete, y 47 tiendas de venta directa con su marca AVANZA FIBRA.

Sobre Onivia: Primer operador mayorista independiente y neutral de servicio bitstream en áreas metropolitanas en España. Especializados en redes de fibra y servicios mayoristas de bitstream, Onivia tiene como principal objetivo crear oportunidades de crecimiento para todos los operadores telco tradicionales, así como facilitar la entrada en el mercado a los nuevos players gracias a su propuesta de acceso a la banda ancha segura, flexible y de primera calidad.

Macquarie Capital, como sponsor y lead equity investor, y Aberdeen Standard Investments y Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd., como co-inversores están detrás de este proyecto para operar una red de casi 1 millón de hogares.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo hacer frente a la bajada de temperaturas para ahorrar energía en casa El Gobierno regional ratifica su compromiso con Sigüenza Lefebvre celebra una jornada virtual sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal El mercado inmobiliario en zonas de esquí muestra señales de recuperación tras la llegada de la pandemia Bybit agrega ADA, DOT y UNI a sus contratos perpetuos de USDT