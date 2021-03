Riello UPS cuenta con una serie de SAI específica para gaming Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 15:22 h (CET) Net Power Gaming ha sido diseñada para cubrir las necesidades de los gamers más exigentes, protegiendo los equipos durante el juego Es una realidad que la afición por los videojuegos crece cada vez más y así lo demuestra el auge de los e-sports que en la actualidad cuentan con una audiencia anual alrededor de todo el mundo de 500 millones y se espera que para 2023 se acerque a los 650.

Este hecho hace también que los gamers aficionados sean cada vea más exigentes y quieran equipos y periféricos con mejores prestaciones, que les permitan disfrutar de experiencias inmersivas.

Tanto es así, que los SAIs se han convertido en un elemento esencial para los gamers que quieren ganar cada batalla y no pueden permitirse el lujo de tener algún fallo en la red.

Riello UPS es consciente de esto y por eso ha diseñado un SAI pensado para cubrir las necesidades específicas de los jugadores más exigentes. Se trata de su serie Net Power Gaming que cuenta con dos modelos (de 850 y 2200 VA) con tecnología digital.

En condiciones normales, la carga se alimenta de la red eléctrica y la estabiliza frente a posibles problemas con el suministro gracias al regulador de voltaje automático que incorpora (AVR) y la protege frente a interferencias electromagnéticas con su filtro (EMI).

En caso de producirse un fallo de la red, el SAI Net Power Gaming de Riello UPS garantiza el tiempo suficiente para cerrar el sistema informático gracias PowerShield3. En caso de incidencia, este software, que puede descargarse de forma gratuita en www.riello-ups.com, ofrece una gestión eficaz e intuitiva, pudiendo ver la información más importante (tensión de entrada, carga aplicada, capacidad de las baterías, etc.)

Características principales:

• Estabilización y filtrado de la red con AVR y filtros EMI para la supresión de interferencias atmosféricas disturbances;

• Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start);

• Elevada fiabilidad de las baterías (prueba de baterías);

• Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red);

• Dos cables IEC para alimentar las cargas.

• Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y entornos de red: software de supervisión y shutdown PowerShield3 para Sistemas operativos Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019 2016, 2012, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix;

• Interfaz USB estándar, RS232 en los modelos 2200.

• Garantía de 2 años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.