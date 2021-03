Una crema que higieniza las manos de forma natural y sostenible Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 15:26 h (CET) Forma parte de la gama Welnig Organic Sanitizer, línea de origen vegano que contiene 97,1% de ingredientes naturales. Plataformas de análisis de productos la catalogan con una puntuación de 93/100 ¿Puede una crema limpiar en profundidad las manos? La respuesta es sí. Gel, jabón o spray son los formatos más conocidos en versión hidroalcohólica pero no son los únicos. La crema de manos de Welnig Organic Sanitizer, gama cosmética higienizante de origen vegano, limpia en profundidad las manos, está formulada con un 97,1% de ingredientes de origen natural y además aporta dosis extra de hidratación.

La crema de Laboratorios Periche está calificada por apps de análisis de productos como Yuca con un 93/100 y ello lo convierte en un producto de gran calidad para un usuario comprometido con el medio ambiente y una vida más saludable. La crema, al igual que toda la gama Welnig Organic Sanitizer, está formulada por 3 biocidas naturales con una potente acción viricida y antiséptica.

Los componentes de esta fórmula son la semilla de pomelo que es un biocida natural, higienizante y antioxidante, el extracto de reishi, de gran poder inmunológico y gran efecto anti-edad y el aceite de oliva, que aporta propiedades cosméticas entre las que destacan hidratación, nutrición, elasticidad y antienvejecimiento.

La crema de manos es uno de los cosméticos más utilizados y un habitual en el bolso de muchas personas. Las manos están expuestas a agresiones externas y siempre las mantenemos en constante actividad. Además, son la puerta de entrada a cualquier virus enemigo, su cuidado y desinfección se hace más que necesario. Además, a crema está enriquecida con manteca de karité y glicerina para reparar, calmar, nutrir e hidratar y está indicada para todo tipo de pieles y edades.

Es muy importante aplicar bien y de manera correcta la crema y debe hacerse en el dorso de la mano libre y a continuación con el otro dorso, fregar piel contra piel para que se absorba completamente. De este modo no hay sensación untuosa sino de confort y de una piel que está siendo reparada y cuidada.

La gama Welnig Organic Sanitizer

Nace fruto de la demanda de un público cada vez más exigente y respetuoso con el medioambiente. Su fórmula vegana contiene entre un 97-98% de ingredientes naturales y está diseñada para ofrecer lo mejor de la naturaleza para el cuidado diario personal. La innovadora combinación de los tres activos orgánicos ofrece una potente acción antimicrobiana, viricida, antiséptica y antioxidante.

Los activos orgánicos presentes en Welnig Organic Sanitizer son minuciosamente seleccionados por su eficacia y alto rendimiento, respetando el medioambiente y los entornos naturales que proporcionan salud y vida. Periche Profesional colabora en la preservación del planeta y, por ello, trabaja con colaboradores que garantizan la fabricación sostenible de sus fórmulas.

La gama Welnig Organic Sanitizer se vende exclusivamente en farmacias y está compuesta por jabón, crema y loción de manos higienizante, gel de baño y champú détox que dejan una agradable sensación de limpieza y desinfección en toda la piel y cabello.

Acerca de Periche Profesional

Nace en 1969 en Barcelona y actualmente es una de las empresas con mayor proyección en el mercado nacional de la cosmética capilar orientado a la peluquería profesional y recientemente ha celebrado su 50 aniversario.

En el año 2000 inicia su expansión y actualmente está activo en 17 mercados internacionales entre ellos América Central, Oriente Próximo, Sureste Asiático, Europa y Rusia, siendo este el segundo mercado más potente para la empresa. Hoy la exportación supone un 55% de su facturación total.

Periche Profesional apuesta siempre por las nuevas tecnologías y la innovación y , por ello, el departamento de I+D trabaja en la búsqueda constante de ingredientes exclusivos de alta calidad que le permitan siempre estar a la vanguardia en tendencias. Periche Profesional ha logrado los certificados internacionales de calidad (ISO 9001 e ISO 2276) lo que supone un sello de calidad y garantía de todos los productos y tratamientos.

En octubre de 2020 Periche Profesional lanza Welnig Organic Sanitizer, la primera línea vegana, natural y orgánica para el cuidado personal de toda la familia. La gama está compuesta por 5 productos naturales elaborados con principios activos con acción antimicrobiana, virucida, antiséptica y antioxidante.

Para más información:

https://www.youtube.com/watch?v=ar7_uTZ7kDs

https://www.youtube.com/watch?v=9kEnp9DT_Ww

MJ Vacas Roldán

Comunicación

+ 34 616 07 82 04

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.