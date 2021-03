'Intrigas + Fetiches', la novela que presenta una nueva versión para el incendio del Windsor Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 14:30 h (CET) La novela 'Intrigas + Fetiches', firmada con seudónimo e inspirada en hechos reales, detalla como el incendio del Edificio Windsor fue un accidente provocado durante el intento de amenaza a un consultor de Deloitte No es fácil olvidar el incendio colosal del Edificio Windsor que provocó su completa destrucción hace algo más de quince años. Sus 106 metros de altura situados en el centro financiero, iluminaron la noche de Madrid dejando atónito a todo el país.

La versión oficial sobre lo ocurrido durante la fatídica noche del 12 de Febrero de 2005 señalaba que el desencadenante había sido una colilla mal apagada, pero durante estos años han surgido numerosas explicaciones alternativas sobre el origen del incendio: documentos comprometedores que se quería destruir, una caja fuerte con información secreta del Ministerio de Defensa, enigmáticos visitantes que fueron grabados desde la calle e incluso oscuros intereses inmobiliarios. La penúltima versión de lo ocurrido relacionó el incendio con el omnipresente Comisario Villarejo, que buscaba destruir documentación comprometedora para el entonces presidente del BBVA, Francisco González.

Ambientada en Madrid e inspirada en hechos reales, la novela Intrigas + Fetiches entrelaza las historias de personajes que recuerdan a la crónica de la actualidad: un directivo insaciable, un policía que juega a dos bandas, una política corrupta y un aristócrata vividor, entre otros. Uno de los protagonistas es aficionado a la grabación oculta de conversaciones que almacena perfectamente catalogadas junto con grandes cantidades de dinero negro. Entre dichas conversaciones, detalla una explicación alternativa para el origen del incendio relacionada con las amenazas a un consultor de la firma Deloitte, cuyas oficinas ocupaban la planta 21 donde se inició el incendio.

Esta versión alternativa de los hechos, que se presenta de forma colateral en la novela, añadiría detalles inéditos a la versión oficial que señalaba como desencadenante a una colilla mal apagada, encaja con las grabaciones de supuestos visitantes nocturnos mientras el fuego devoraba el edificio y dejaría a un lado la supuesta intervención del Comisario Villarejo.

Intrigas + Fetiches, que de momento cuenta con dos partes publicadas en Amazon, también ofrece detalles de técnicas de blanqueo de dinero negro, cohecho, espionaje empresarial o sucesos reales como la aparición de un misterioso helicóptero abandonado sin tripulación en Almería. Para relajarse y festejar sus turbias actividades, los personajes se entregan a sus bajas pasiones en un extraño club fetichista regentado por Madame Carmen, una elegante y sofisticada mujer que evoca una combinación entre Corinna Larsen y Heidi Fleiss, más conocida como la madame de Hollywood.

Todo estas crónicas del Madrid más lúgubre, presentadas en forma de thriller de ritmo trepidante al estilo de las mejores series de intriga o de los autores noir más adictivos, están publicadas bajo la firma Violenta Moss, un curioso seudónimo que de momento no ha sido reivindicado pero que multiplica el interés que despierta esta historia de corrupción, sexo y mentiras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.