México no recuperará sus niveles de PIB hasta 2024 México ha mostrado una elevada vulnerabilidad a los efectos de la pandemia y medidas fiscales y monetarias limitadas, lo que anticipa una vuelta al crecimiento lenta y gradual Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 18 de marzo de 2021, 13:53 h (CET) Crédito y Caución prevé que México no recupere sus niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2024 tras el fuerte deterioro económico de 2020. México ha mostrado una elevada vulnerabilidad a los efectos de la pandemia motivada por la fragilidad de su sistema sanitario, su estrecha sincronización con el ciclo económico de Estados Unidos y su elevada dependencia del turismo. Su principal sector exportador, el automóvil, sufrió una fuerte caída de la demanda externa y graves interrupciones en la cadena de suministro.

Hasta ahora, las medidas fiscales y monetarias para contrarrestar la desaceleración han sido limitadas. El banco central mantiene los tipos al 4%, un nivel relativamente alto, y los estímulos fiscales apenas equivalen al 1% del PIB. En 2021, las exportaciones de bienes deberían recibir un impulso gracias a las perspectivas de Estados Unidos. Sin embargo, las expectativas de recuperación siguen supeditadas a la contención de la pandemia y al despliegue de la vacunación.



En este contexto, la recuperación será lenta y gradual. Crédito y Caución prevé que el PIB no vuelva a alcanzar sus niveles previos a la pandemia hasta 2024. La incertidumbre en materia de política económica y la preocupación por la estabilidad institucional seguirán teniendo un impacto negativo en la confianza de las empresas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.