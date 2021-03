El automóvil PI de Neutrino Energy: un nuevo concepto de movilidad

El automóvil PI será el primer automóvil en no necesitar ser enchufado a la red eléctrica para ser recargado ya que la tecnología de aprovechamiento de los neutrinos será el responsable de generar la electricidad necesaria para mover los motores eléctricos del vehículo. Con lo cual será 100% ecológico y también será el primer vehículo capaz de regenerar su carga eléctrica en forma permanente, esté circulando o aparcado en un estacionamiento Recientes medidas en el mundo automotriz han llevado alarma a diversas industrias proveedoras de diferentes marcas de automóviles, como se sabe hay un claro certificado de caducidad para los motores térmicos y por ende a mediano y cortó plazo es un hecho que los fabricantes de automóviles se encaminan claramente por sacar a la luz nuevos modelos de automóviles basados en motores eléctricos para ir dejando atrás a los tradicionales automóviles de combustión interna a gasolina. Esta circunstancia trae aparejado un sinfín de medidas inherentes al cambio de tecnología en el mundo del automóvil. En principio los nuevos autos eléctricos tienen muchísimo menos componentes mecánicos que los automóviles tradicionales con motores a combustión, desde ya un automóvil eléctrico no necesita una caja de cambios y éso es una mala noticia para los fabricantes de cajas de cambio que tienen casi un siglo fabricando dichos elementos. Hay preocupación en el sector ya que es inminente el cambio de tecnología que acabará con todo un sector que provee estos mecanismos para la industria. Siendo necesario una reconvención del sector y una reinserción de sus planteles en nuevas tecnologías para adaptarse a los nuevos requisitos de la industria automotriz.

La Unión Europea está trabajando en la aprobación de millonarios subsidios para la reconversión de la industria automotriz para la creación de nuevas industrias. Como ser en abrir nuevas plantas de fabricación de baterías de última generación para la industria automotriz. Hoy día Europa sólo consume el 3% de las baterías que necesitan producidas en el territorio europeo, el 97% restante viene de fuera del continente principal y básicamente del continente asiático.

La firma BOSH ha anunciado el cierre de su planta de Cataluña y llevará su producción a su planta de Polonia, ya que la planta de Cataluña provenía de autopartes a Nissan que ha cerrado sus puertas en España y a Seat la cual sufre una fuerte crisis por la reconversión de tecnología.

La UE está planeando una ayuda de 140000 millones de Euros hasta el 2026 de los cuales 10000 millones de euros serán aprobados para el desarrollo de nuevas tecnologías y apoyo a la industria del automóvil. El mes pasado la ciudad de Valencia anunciaba un megaproyecto para la fabricación de baterías en lo que fue la fábrica de Nissan. A su vez Seat anunció una serie de inversiones para el desarrollo de un vehículo eléctrico pequeño para el constructor español.

A su vez Cupra se despega de Seat para ser una marca independiente que se dedicará pura y exclusivamente a la fabricación de automóviles eléctricos en especial del segmento sub. Cupra a su vez dejará de fabricar motores de combustión para dedicarse de lleno a la fabricación de automóviles eléctricos. Lo que deja a la marca Seat en suspenso a lo que a su futuro se refiere.

En otros orden de cosas la firma Ford está construyendo en México el Mustang eléctrico con baterías de procedencia polaca pero las celdas de litio de éstas baterías provienen de una mina de litio en Australia y de allí es transportada hacia China ahí se producen las celdas y ésas celdas viajan hasta Polonia donde se arman las baterías, unas vez ensambladas esas baterías van a México para que Ford las utilice en los nuevos Mustang.

Recientemente en la localidad de Cáceres en España se ha descubierto un yacimiento de litio que podría abastecer de materia prima para el armado de baterías para la industria automovilística. Lo cual indica una esperanza para una industria que viene golpeada por la crisis de la reconversión de autos de combustión interna a autos eléctricos.

La mas actual innovación del mundo automotor es el automóvil Pi.

Mientras la electrificación del parque automotor es un hecho en el NEUTRINO ENERGY GROUP va teniendo forma el proyecto PI. Este revolucionario proyecto de automóvil ecológico consiste en el aprovechamiento de la energía que entregan los neutrinos en forma de lluvia invisible.

Los neutrinos son micropartículas subatómicas del tipo Fermiónico, éstas partículas son mucho más pequeñas que un átomo y golpean la tierra desde todo el cosmo en forma constante y permanente. Recientes experimentos han demostrado que los neutrinos tienen masa lo cual indica que poseen la característica de generar oscilaciones subatómicas capaces de generar electricidad mediante súper capacitores y condensadores de última generación.

Con éstos elementos un mundo de posibilidades se abre a nuevas tecnologías para generar productos diversos que pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida del planeta en usos prácticos como ser celulares sin enchufes, relojes sin baterías, y cualquier elemento eléctrico que necesite carga para poder ser usado.

El Neutrino Energy Group está trabajando con la colaboración de los mejores científicos de diversas disciplinas físicas y matemáticas para dar a luz al proyecto de un automóvil capaz de generar su propia energía para su movimiento sin la necesidad de ser enchufado a una red eléctrica para recargarlo ya que la tecnología de producción de electricidad mediante la tecnología de Neutrinos lo hará el primer automóvil en poseer dicha capacidad para poder circular.

Su estructura está integralmente realizada en placas de grafeno dopado en celdas estructurales que serán las que producirán las vibraciones que producirán la electricidad necesaria para alimentar sus motores eléctricos de alta eficiencia y ultimísima generación. En definitiva su estructura de chasis, carrocería y elementos interiores del automóvil PI serán los que provean la energía que el auto necesita para poder circular. El automóvil PI será todo nuevo respecto a elementos que lo componen, desde su tecnología full Led para iluminación externa e iluminación interior, a su vez contará con tecnología multimedia en su consola central e instrumentación completa para su tablero digital con múltiples funciones que hará muy cómoda y sencilla la vida a bordo.

El automóvil PI contará con pequeñas baterías de grafeno de estado sólido de última generación para reforzar las necesidades de energía extra en la entrega de potencia.

Sin duda las palabras del matemático Holger Thorsten Shubart suenan cada vez más fuertes en estos momentos cuando afirma "quién querría un automóvil que necesite enchufarse para recargar cuando existe la posibilidad de no tener que recargar nunca más un vehículo como el PI".

Las ventajas de un automóvil como PI serían enormes, ya que su autonomía sería ilimitada, no tendría necesidad de estar horas aparcado para recargarse, no haría falta estaciones de cargas para dichos vehículos, sería totalmente inicuo para el medio ambiente, dejaría completamente atrás el uso de combustibles fósiles para circular.

Un equipo de científicos internacionales e investigadores independientes están dando vida a esta tecnología que hará más fácil el desarrollo de la humanidad favorecido con una tecnología limpia, ilimitada y permanente. Pronto está tecnología será de provecho y se extenderá a todo el mundo, pasará de su fase de laboratorio para resolver de modo eficiente muchos de los problemas actuales y del futuro.

Autor: DANIEL A LÓPEZ