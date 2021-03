Inverpriban se prepara para ser pionera en la tokenización de activos financieros en España

Inverpriban lleva un largo recorrido en la gestión alternativa de inversiones, mediante la gestión de activos inmobiliarios y carteras hipotecarias en España. Como es habitual en su ADN de compañía pionera y disruptiva del sector financiero Fintech, continua su desarrollo y se posiciona a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con reglas y métodos bien establecidos que demuestran cómo deben hacerse las cosas Para este año 2021, Inverpriban será la primera compañía de capital privado en realizar la tokenización de activos financieros, referenciados a la cartera de préstamos prendarios, con el fin de vehiculizar las inversiones en tokens de sus diferentes líneas de financiación.

“La tokenización mediante la tecnología blockchain es el presente; el sector financiero ha estado en constante cambio, especialmente la industria de la gestión de activos. Bajo esta premisa sabemos que ahora es el momento donde, estar a la vanguardia, nos permitirá hacer la diferencia; seremos los primeros en estar liderando el sector de la tokenización de activos financieros en España”, manifiesta Gastón Luis Apraiz, Socio – director de la compañía.

La tokenización es una parte intrínseca de la tecnología blockchain, que se utiliza para una identificación más segura de los procesos. Cada plataforma blockchain está alimentada por tokens, que pueden en algunos casos representar monedas o activos, no olvidar que el Bitcoin es un token, al igual que otras criptomonedas. De esta manera, se puede afirmar que la tokenización es el proceso de convertir activos en tokens que se pueden registrar, intercambiar e incluso negociar en diferentes Marketplace que se están desarrollando; siendo uno de los mayores beneficios la eliminación de intermediarios en la comercialización de bienes activos tokenizados.

En la actualidad, en el mercado de activos de inversión ya se está tokenizando desde inmuebles, metales preciosos como el oro hasta obras de arte, facilitando su acceso a inversores familiarizados con la industria digital. “El proceso de la tokenización no es nuevo, ya que se asemeja al proceso de titulización, donde las entidades financieras segregan la propiedad de un activo para su comercialización en pequeños trozos; no obstante, se asemeja, pero no son la misma cosa”, indica Gastón Luis Apraiz.

El mundo de la inversión se encuentra inmerso en un proceso de cambio de paradigma, ya no se trata de grandes compañías financieras las que impulsan estos cambios. Vivimos desde hace tiempo en un mundo digital, inclusivo y globalizado; las criptos abrieron los ojos de muchísimos inversores en búsqueda constante de rentabilizar sus ahorros y obtener alternativas de invertir con facilidad, dada la disponibilidad que la tecnología ofrece. “Sin duda los criptoactivos mediante el proceso de tokenización contribuirá a la creación de una nueva industria de la inversión, donde Inverpriban será la punta de lanza”, afirma Apraiz.

