5G Barcelona y Wayra (Telefónica) eligen a los ganadores de la II edición de su programa de aceleración

miércoles, 17 de marzo de 2021, 16:42 h (CET) La segunda edición del programa ‘5G ScaleUp Program’ selecciona a cuatro startups españolas para impulsar el emprendimiento en el ámbito de la tecnología 5G Flash Park, Ebre Drone, Hop Ubiquitous y Liip han sido las cuatro startups seleccionadas para participar en la segunda edición del ‘5G ScaleUp Program’. Se trata de una iniciativa promovida por 5G Barcelona, un programa de Mobile World Capital Barcelona que trabaja para posicionar a Barcelona y Cataluña como un entorno innovador y abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno de vida real. En este programa de aceleración participa también Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica.

Los proyectos elegidos participarán en este programa durante cuatro meses con el objetivo de impulsar el emprendimiento en el ámbito de la tecnología 5., Tendrán acceso al laboratorio The Thinx 5G Barcelona, uno de los entornos de 5G más avanzados y mejor equipados. Además, recibirán formación en áreas como finanzas, ventas, marketing o inversión, además de asesoría de expertos, acceso a inversores, formación, espacios de networking y visibilidad dentro del ecosistema 5G.

Las startups seleccionadas en esta edición para el ‘5G ScaleUp Program’ han sido:

Flash Park (Barcelona) desde el año 2020 esta startup desarrolla una app para encontrar plazas de aparcamiento en las grandes ciudades mediante una red de sensores alimentados por energía renovable.

Ebre Drone (Tarragona) fundada en el 2019, especializada en la captura de datos en los campos de la industria y la agricultura mediante drones. Líderes en fumigación de campos agrícolas y pioneros en el mantenimiento preventivo industrial, especialmente en el sector de la energía (eólica, solar, red eléctrica, etc.)

Hop Ubiquitous (Región de Murcia) creada en el 2013 se trata de una solución para el diseño urbano sostenible que apoya a las ciudades a combatir el cambio climático a través del soporte a la toma de decisiones, inversión responsable y planes de actuación basados en IoT e IA.

Liip (Valencia) llegó en el año 2015 incursionando en el campo de eHealth a partir de dispositivos wearables (IoT) y servicios software innovadores y fáciles de usar, que proporcionan tranquilidad, conocimiento y prevención sobre el bienestar y la salud de las personas. Entre los criterios empleados para seleccionar los proyectos, se ha tenido en cuenta el potencial de mercado y la escalabilidad de la solución. Unas premisas que también se utilizaron el año pasado, cuando las startups participantes en la primera edición del programa fueron Mcsystems, Oliver y Lamarclabs.

“Desde 5G Barcelona y desde MWCapital hacemos una apuesta firme por potenciar el emprendimiento en el ámbito de la tecnología 5G, por eso ponemos a disposición de las startups ganadoras el laboratorio The Thinx 5G Barcelona, un espacio puntero donde puedan desarrollar sus soluciones y contribuir a la consolidación del ecosistema emprendedor 5G”, explica Eduard Martín, director del Programa 5G de Mobile World Capital Barcelona y CEO de 5G Barcelona.

“Desde Wayra (Telefónica) creemos que el 5G Scale Up Program es una gran oportunidad para que las startups puedan testear sus productos con conectividad 5G y escalar sus soluciones de la mano de mentores y partners clave en el ecosistema que les aporten valor y les permitan generar impacto” comenta Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

