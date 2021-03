6 consejos antes de comprar un patinete eléctrico - por patinete.pro Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 15:10 h (CET) Desde ya algunos años es habitual cruzarse diariamente por la calle con todo tipo de patinetes eléctricos. Cada vez más personas han visto en estos vehículos unos cómodos dispositivos para desplazarse y poder llegar a cualquier sitio rápidamente y sin complicaciones. Pero, ¿realmente se conoce que hay que tener en cuenta antes de comprar un patinete eléctrico? La popularización de los patinetes eléctricos ha derivado en que cada vez más empresas de electrónica han decidido comercializar sus propios patinetes. Actualmente, se pueden encontrar este tipo de vehículos en multitud de tiendas y páginas online, y no por ello son de peor calidad o suponen algún riesgo para el comprador, al contrario, es más cómodo para él.

Cuando se piensa en comprar uno, se suele mirar el diseño y el precio, pero ¿son estas las características más importantes? Lamentablemente, no. Si se busca un buen patinete eléctrico que dure muchos años y que apenas requiera mantenimiento, se tienen que tener en cuenta varios factores.

Del mismo modo, un patinete no es lo mismo que una bicicleta, ya que lleva motor y puede alcanzar velocidades de hasta 30km/h, por lo que está sujeto a una regulación diferente y hay que tomar más precauciones.

Para facilitar la tarea de escoger un buen patinete, esta es la información más importante que hay que tener en cuenta para garantizar una compra exitosa:

- Normativa y seguro. Como se comentaba, los patinetes eléctricos están sujetos a una regulación diferente que hay que tener en cuenta para poder circular. En España, se encuentran recogidos en el Reglamento General de Vehículos, en el apartado de vehículos de movilidad personal. Entre los aspectos más importantes se destaca la necesidad de un certificado de circulación o la limitación de la velocidad a 25km/h. De momento, no es obligatorio el seguro, pero sí muy recomendable.

- Certificado de seguridad. Se debe revisar que el patinete que se vaya a comprar disponga del certificado de seguridad correspondiente para cada país (UL-2272 en USA y SGS en Europa). Con él, se tendrá la certeza de que se dispone de un vehículo seguro que cumple con todas las normativas.

- Uso que se le va a dar. Es importante pensar qué uso se le va a dar al dispositivo, ya que ello determinará algunas de las características del patinete, como el peso, si es plegable o no, las características de las ruedas, etc. Por ejemplo, si se va a circular por terreno en mal estado, habrá que elegir un patinete todoterreno.

- Batería y autonomía. En relación al punto 3, también hay que tener en cuenta la distancia que va a recorrer el patinete diariamente. Para ello hay que buscar un patinete que garantice muchas horas de autonomía, por lo que su batería tiene que ser de muy buena calidad.

- Frenos. Para ir totalmente seguro montado en un patinete, un elemento que evitará daños mayores será los frenos. Estos frenos pueden ser de disco o de tambor, aunque se recomiendan los de disco, ya que aportan una mayor ventilación y evitan que los frenos fallen debido a un sobrecalentamiento.

- Cacos. ¿Se necesita casco? De momento, la normativa no estipula que sea obligatorio el uso de casco, sin embargo, hay que considerar que se llegan a alcanzar velocidades muy altas, por lo que cuanta mayor protección, mejor.

Estos son los aspectos más importantes que hay que revisar antes de pensar en comprar un patinete eléctrico, pero existen muchos más. Es recomendable buscar los patinetes eléctricos más comprados o recomendados, su ficha técnica y su certificado de seguridad.

