Vidoomy incorpora a Javier Cobaleda como su Head of Sales en Madrid Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 13:58 h (CET) Javier Cobaleda se incorpora al creciente equipo de ventas nacional como Head of Sales en Madrid. En su nuevo rol, Javier tendrá la responsabilidad de diseñar la estrategia de crecimiento del mercado español En Vidoomy, formará parte de la empresa líder en crecimiento de su sector, habiendo conseguido un crecimiento superior al 62% en su facturación total en el pasado año 2020. Javier Cobaleda liderará el equipo comercial en Madrid para llevar a Vidoomy al siguiente nivel, consiguiendo así sus objetivos de facturación más exigentes.

La tecnología propia de Vidoomy está directamente implementada en los más de 2500 sites globales, ofreciendo a sus anunciantes audiencias target para sus campañas de publicidad de vídeo. Vidoomy consigue ofrecer unos KPIs muy competitivos, maximizando el ROI de sus anunciantes y consiguiendo así un alto porcentaje de visualización en sus campañas publicitarias, lo que se traduce en un alto engagement de sus audiencias más premium.

Con la reciente apertura de los mercados internacionales con mayor proyección de crecimiento a nivel mundial, Vidoomy cuenta ya con presencia en más de 20 mercados digitales fuera de sus fronteras nacionales. La imprescindible labor de sus equipos de ventas, ha permitido que Vidoomy haya desarrollado una amplia red de networking comercial, entre los que se encuentran los principales players del ecosistema de la publicidad digital.

Javier Cobaleda se encargará de desarrollar y coordinar las oportunidades de crecimiento de la empresa para alcanzar los objetivos de facturación del mercado español proyectados por Vidoomy para este año. Apoyándose en sus conocimientos del sector y en su experiencia en empresas digitales como Invibes Advertising donde realizó funciones de dirección estratégica y ventas, o Enfemenino donde se relacionó con los principales clientes del mercado español, Javier Cobaleda contribuirá a la expansión de este área de la compañía. En Vidoomy, tendrá la responsabilidad de potenciar el crecimiento comercial y seguir desarrollándose como profesional de ventas digital.

“Es un placer poder formar parte de una empresa con ADN tecnológico, con capacidad de adaptación, y un equipo que trabaja para dar los mejores resultados a las marcas. Estoy convencido que Vidoomy va a ser un referente del video advertising en España" comenta Javier sobre su reciente llegada.

“Javier Cobaleda constituye un puesto clave como Head of Sales en nuestros HQ de Madrid. Junto con el resto del equipo comercial y una tecnología única en el sector, la proyección de crecimiento de Vidoomy para los próximos años se presenta exponencial” señala Antonio Simarro, VP Global Sales en Vidoomy.

Con la incorporación de Javier, Vidoomy da un paso adelante hacia el cumplimiento de sus objetivos de facturación y en su estrategia comercial estando cada día más cerca de sus clientes en todos los mercados digitales.

