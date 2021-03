Núcleo: "Hay grandes errores que los particulares cometen al vender su casa sin contar con un asesor" Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 12:46 h (CET) Para muchos vender una casa es un proceso complejo, tedioso y muy largo. A la hora de vender un inmueble es muy habitual cometer algunos errores que pueden salir muy caros, pero que pueden evitarse contando con buen asesor inmobiliario Para la gran mayoría de personas, vende runa vivienda es un proceso muy pesado y dificultoso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España se tarda una media de 258 días en vender una vivienda. Esto se debe a varias razones y la más destacable y frecuente es el desconocimiento sobre el mercado inmobiliario, es decir la oferta y la demanda de la zona. Otra razón muy habitual es una ubicación mala de la vivienda o un tamaño inferior de la misma. El error más común, según Inmobiliaria Núcleo, es equivocarse a la hora de fijar el precio de la vivienda.

“La mejor estrategia de venta es fijar un precio acorde al mercado inmobiliario, algo que no muchos conocen. También hay que tener en cuenta otros factores como el estado de la vivienda y la zona” afirma Inmobiliaria Núcleo. A la hora de la venta, muchos propietarios encuentran dificultades para la venta del inmueble y esto se debe en muchas ocasiones a que la presentación de la casa no es adecuada.

La adecuación de la vivienda es de suma importancia, pero lo que si cobra una gran importancia son las fotografías de la vivienda. Una fotografía puede transmitir amplitud o luminosidad de la vivienda si se hacen correctamente. Inmobiliaria Núcleo da una gran importancia a la fotografía de la vivienda y con el fin de mostrar la mejor cara de sus inmuebles realiza un tour 3D de la vivienda con una cámara Matterport en la que se captan todos los detalles y amplitud de la vivienda, sin limitar el espacio y mostrando lo mejor del inmueble. El error más común es publicitar una vivienda con unas imágenes de poca calidad, en las que no se puede apreciar bien el espacio o la luz natural de la casa.

Otro inconveniente que tienen los propietarios a la hora de tratar de vender sus inmuebles es la poca demanda de compradores o encontrar compradores que no tienen afinidad con la vivienda, es decir, no cumplen el perfil de comprador afín a la vivienda. Inmobiliaria Núcleo soluciona este problema poniendo a disposición del cliente una base de datos de compradores afines a la vivienda, según sus características y ubicación. Además, es muy importante la figura del asesor inmobiliario para realizar todas las visitas de clientes. Por lo tanto, contar con unos asesores como Inmobiliaria Núcleo es tomar un camino recto y correcto y significa evitar obtener resultados de los que uno se pueda arrepentir cuando sea demasiado tarde.

