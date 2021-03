Limpiadores anti-imperfecciones de firmas como Medik8 Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 12:30 h (CET) Se han vuelto en una auténtica revolución viral, convirtiéndose en la pregunta más común en perfumerías y salones de belleza. ¿Qué tienen estos productos para ser una de las tendencias de redes como TikTok o Instagram? Las beauty routines que muestran influencers -y no influencers- en las redes sociales se han convertido en uno de los temas más recurrentes de canales como TikTok o Instagram. Dentro de esta temática de contenidos, los limpiadores anti-imperfecciones son algunos de los principales protagonistas. ¿El motivo? "Hay mucha preocupación ligada a los brotes, ocasionados por la mascarilla, por una mala alimentación o por el estrés, entre algunos de los motivos más habituales", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

¿Se pueden tratar las imperfecciones con un simple limpiador? Parece que sí o, al menos, que es uno de los elementos clave. De hecho, los especialistas inciden, cada vez más, en que la limpieza es la fase más importante de la rutina. "Es el momento en el que eliminamos impurezas, retiramos maquillaje y protector solar, así como otras partículas que puedan quedar en la piel y ocasionar las imperfecciones. En muchas ocasiones, los brotes aparecen por no hacer una correcta limpieza profunda y periódica", añade Catalina Narváez, directora técnica de Aromatherapy Associates.

¿Qué tienen estos "mágicos" limpiadores?

Puesto que la limpieza es tan esencial, las firmas se esfuerzan en hacer limpiadores que no solo se enfocan en eliminar las impurezas. Las fórmulas actuales incluyen principios activos que podrían ser más propios de un suero o una crema, pero que ahora se introducen en estos productos para asegurar una completa higiene del rostro, así como un trabajo de tratamiento para resolver preocupaciones específicas.



De este modo, se ve que las apuestas de las marcas se centran en incluir ingredientes complejos como el ácido salicílico que, como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Es el componente estrella por su capacidad de disolver el sebo de la piel, foco principal de los granitos. Descompone la grasa obstruida y las células de la piel que pueden causar imperfecciones y bloquean los poros". Mientras que éste es el ingrediente más común en estos cócteles, algunos añaden otros ácidos, como el glicólico, mandélico o el láctico, que trabajan la exfoliación de la piel, pero también sus niveles de hidratación. Otros, incluso, apuestan por la introducción de los prebióticos: "prebióticos como la sacarosa ayudan a mantener un microbioma de piel, haciendo que esté saludable y con un equilibrio entre bacterias buenas y malas", comenta Raquel González, directora técnica de Perricone MD.

¿Sirven a todo el mundo?

Las expertas comentan que son súper beneficiosos, pero según la persona, hay que tener cuidado a la hora de introducir estos limpiadores. "Mientras que una piel normal resistirá bien, hay pieles con imperfecciones muy sensibilizadas que requieren empezar por principios menos invasivos", cuenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Una buena alternativa a estos son los limpiadores compuestos por ácidos, son los limpiadores purificantes más suaves, como son los lodos o las arcillas, capaces de atraer la suciedad y purificar el tejido sin causar irritación, o aquellos con ingredientes botánicos de poder antimicrobiano.

El top 3 de limpiadores anti-imperfecciones

Gentle & Soothing Cleanser de Perricone MD. Un limpiador para ser usado tanto de día como de noche. No solo trabaja exfoliando y reduciendo el sebo, también combate las bacterias que causan este proceso inflamatorio. Es una fórmula no espumosa que limpia a fondo y reduce el exceso de grasa, Trabaja principalmente con ácido salicílico y prebióticos.

39€ en 4SenseActives

Pore Cleanser Gel de Medik8. Este limpiador contiene una combinación de activos para limpiar en profundiad los poros, así como exfoliantes efectivos y glicerina, para dejar la piel lisa, hidratada y radiante. Su textura es de gel espumoso, limpia en profundidad y trabaja con ácidos L-Mandélico, L-Láctico y Salicílico.

32€ en Medik8.es

Moor Cream Cleanser de Omorovicza. Ofrece una aproximación diferente a al tratamiento de las imperfecciones. Este limpiador en crema está formulado con lodo Húngaro purificante, calmante, desintoxicante y terapéutico. Junto con los aceites esenciales de salvia, manzanilla, romero, geranio, rosa y alcanfor, proporciona un efecto calmante, refrescante y antiséptico gracias a las propiedades antimicrobianas de sus ingredientes.

68€ en Purenichelab.com

