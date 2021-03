Readuck publica 'La prisión trazada', novela de ficción transmedia escrita por Jacobo Roda Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 10:42 h (CET) El libro se complementa con su propia banda sonora original compuesta por el autor La editorial Readuck publica la novela transmedia La prisión trazada, escrita por Jacobo Roda. Esta novela de la colección Alas, ilustrada por Julia Fernández, se complementa con su propia banda sonora original compuesta por el autor, y puede obtenerse en la web readuck.es o se puede acceder a ella de forma gratuita a través de código QR incluido en el libro.

En la novela, un thriller con componente sobrenatural, una joven operadora de cámara llamada Maya reúne información sobre la ciudad de Santa Tábata, ciudad de la que nadie puede salir, y de su fundadora, con el fin de averiguar cómo solucionar esta situación de encierro. La historia se hila con la fantasía en esta ficción semi-histórica que indaga sobre la llegada del cuaquerismo a América, los nativos americanos, deidades primigenias y el nacimiento del concepto de sacrificio.

Jacobo Roda es doctorando en tecnología educativa en la Universidad de Valencia y docente en Educación Primaria. A los dieciséis publicó un artículo sobre el posthumanismo en la revista EnLaRed. Tras aquello ganó diversos galardones: Manual de la perfecta esposa, Primer Premio de Mislata en 2001, publicado en La Causa dels Rebels de la editorial Bromera. En 2007, el Ayuntamiento de Castellón le otorgó el I Premio con OPMEIT, o la historia de un círculo. También ha conseguido varios premios de diseño de videojuegos con The End y Rythmica. Su primera novelette, El Esquema de Von Neumann, fue publicada por Readuck Ediciones en 2020.

Jacobo Roda presenta virtualmente el libro el martes 23 de marzo a las 19:00h en el canal de YouTube de la editorial.

Sobre Readuck

Readuck es una editorial sevillana, especializada en la publicación de libros de divulgación audiovisual, juegos de rol, narrativas interactivas y ficciones transmedia. En ese sentido, sus obras se conciben como experiencias que no acaban sobre el papel y que tienen potencial para perdurar en diferentes medios.

Uno de sus objetivos principales es reivindicar la figura de diversos perfiles de autores, académicos, narradores y profesionales del ámbito lúdico, proporcionándoles visibilidad dentro de su plataforma web.

Otro elemento diferenciador es la importancia que se dará a la ilustración como componente fundamental de sus obras, por lo que se tratará de impulsar a figuras prometedoras, así como se les concederá espacio a dibujantes profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.