Inbuze gana la cuenta de Cervezas Mascletà

martes, 16 de marzo de 2021, 17:18 h (CET) Inbuze y Cervezas Mascletà comienzan a trabajar juntos para gestionar la estrategia de comunicación y creatividad de la marca valenciana de cerveza de autor premium Cervezas Mascletà, la marca valenciana de cerveza de autor premium, confía en Inbuze como agencia responsable de la gestión de su estrategia de comunicación y creatividad en 2021.

Ambas compañías trabajarán de la mano en todo momento, para integrar la estrategia de comunicación y creatividad, dentro de la imagen que la marca desea proyectar, cuidando no solo su producto, sino todos aquellos detalles que lo rodean.

De este modo, Inbuze liderará toda el área creativa aplicada a la estrategia de comunicación en redes sociales, gestión de influencers, campañas de producto y promociones, así como otros proyectos estratégicos y de comunicación, buscando situar a Mascletà en la mente de consumidor como una cerveza Premium.

Esta estrategia se apoyará en valores de identidad de marca como ubicaciones valencianas y conceptos tan reconocibles como el “esmorçaret” y el “tardeo” premiun, situaciones tan identificables con la cultura valenciana y que otras ciudades españolas han incorporado al disfrute de esta tipología de productos.

Mascletà es una cerveza premium, que se fabrica de forma natural, con productos 100% ecológicos. Con una filosofía basada en cuidar al máximo la calidad del producto; así como todos los detalles que rodean al mismo.

Y para asegurar la comunicación de esta filosofía, Cervezas Mascletà ha elegido a Inbuze. “Para Inbuze es un motivo de orgullo que marcas valientes e innovadoras, como Mascletà nos elijan para trabajar y confíen en nuestra forma de comunicar”, asegura Miguel Ángel Cintas, director de marketing de la agencia.

Cervezas Mascletà nace en 2018 con la idea de añadir valor e innovación a un producto muy consumido en España, como es la cerveza. Una cerveza de autor, que se basa no sólo en la calidad del producto interior, sino en todos los detalles que lo rodean; un esmerado diseño de las etiquetas, envoltorios divertidos y materias primas 100% ecológicas de primera calidad.

Tras su paso por Lanzadera, esta empresa valenciana inicia ahora una nueva etapa de la mano de Inbuze, para reforzar su estrategia de comunicación y creatividad.

La primera campaña de Inbuze para Cervezas Mascletà arrancará en marzo, coincidiendo con el periodo de Fallas y una cata Premium entre consumidores e influencers.

