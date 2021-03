Pacientes y profesionales de la salud reclaman más visibilidad sobre los trastornos hormonales de la mujer

El primer Women Hormonal Summit ha querido normalizar y dar visibilidad a enfermedades y trastornos hormonales femeninos, combinando los testimonios de pacientes en primera persona, junto con la información el conocimiento de reconocidos profesionales expertos de cada área, entre ellos ginecólogos, obstetras, matronas y representantes de importantes asociaciones profesionales y grupos de trabajo Más de 500 usuarias han asistido al primer Women Hormonal Summit, un encuentro entre pacientes y profesionales de la salud que tuvo lugar en edición online el 10 y 11 de marzo. A lo largo de sus conferencias, talleres y networking, el evento se ha centrado en diferentes trastornos de la mujer, a través de todas sus etapas vitales, desde la infancia hasta la menopausia, combinando ponencias sobre las últimas investigaciones científicas con las experiencias personales de pacientes en primera persona.



Entre las principales conclusiones de las jornadas destaca la constatación de que la relación entre profesionales y pacientes está avanzando hacia una relación de igual a igual, aunque se ha hecho un llamamiento a que las pacientes puedan participar y exponer su voz en lugares en los que hasta ahora no podían, como en los comités clínicos, y la importancia de la divulgación y la comunicación en estas áreas, para mejorar no sólo el bienestar físico sino también la salud mental, y para tomar decisiones informadas.



El proyecto, coorganizado por el Women 360° Congress, plataforma de divulgación sobre salud, bienestar y empresa para la mujer, y Carla Romagosa, especialista en nutrición y divulgadora experta sobre menopausia, ha sido patrocinado por AdSalutem, Capenergy, Dhaneo, Donna Plus, Gravida, Gynea, Kern Pharma, Clínicas Inneo, Leti Fem, Laboratorio Nutergia, Nutribiótica, Laboratorios Ordesa, Laboratoire PiLeJe, Seid Lab, Vitae Health Innovation y women’s CD. Además, ha contado con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), el Colegio de Médicos de Barcelona, DIATROS, Doctoralia, el Instituto de Formación Contínua-IL3, Foment del Treball, el Instituto Palacios, Dra. Miriam Al Adib Ginecología, el Institut Riera Bartra y el Instituto de la Dona de Sabadell.



Tras la bienvenida de Rosa Cuscó, Directora y Fundadora de Women 360° Congress, y Carla Romagosa, Anna Sabadell, Gerente del IL3-UB, moderó el debate inaugural, centrado en el avance, el sesgo y la autonomía en la gestión de la salud de la mujer, con la participación de la Dra. Cristina Martínez, Responsable corporativa ASSIR Catalunya; la Dra. Elvira Bisbe, Vicepresidenta primera del COMB; la Dra. Mª Jesús Cancelo, Vicepresidenta de la SEGO; el Dr. Francisco Carmona, Director Científico de Women’s CD; y Patricia Ripoll, usuaria y paciente experta en migraña. Seguidamente, Laura Sagnier, especialista e investigadora en Market Intelligence, expuso los resultados de una investigación llevada a cabo entre 2400 mujeres en España.



La Dra Bisbe, Coordinadora de Anemia Working Group España, explicó que “la anemia, muy frecuente en las mujeres antes de los 50 años, a menudo está infravalorada e infratratada”. Por su parte, el Dr. Carmona se centró en la endometriosis, subrayando la importancia de contar con profesionales especializados al respecto y de su formación e investigación. La mesa, que contó con testimonios de pacientes de las enfermedades y trastornos tratados, se cerró con Silvia Agramunt, ginecóloga en Hospital del Mar, que abordó las causas de la amenorrea y sus actuales protocolos.



Durante los talleres de la primera jornada, Pilar Sánchez Jaime, CEO de Capenergy, mostró nuevas tecnologías que ayudan a mejorar problemas específicos del suelo pélvico, en momentos como el postparto o en casos de endometriosis. Por su parte, Alexandra Henríquez, ginecóloga y obstetra en el hospital Quirón en Pozuelo de Alarcón, habló de la nutrición celular activa; y la Sari Arponen, Doctora en Ciencias Biomédicas por la UCM, mostró la utilidad de los Omegas 3 en la fertilidad y el embarazo. Los talleres fueron patrocinados por Capenergy, Nutergia y Dhaneo respectivamente.



En la segunda mesa de la jornada, la Dra. Ana Fernández, neuróloga especialista en trastornos del sueño en AdSalutem Instituto del Sueño, explicó la prevalencia de este tipo de problemas, en una conferencia patrocinada por AdSalutem. Seguidamente la Dra. Anna Galindo, especialista en reproducción asistida humana y Directora Médica en Gravida, habló de la preservación y planificación del embarazo en su charla, patrocinada por Gravida, y la Dra. Montserrat Espuña, Jefa de la Unidad de Uroginecología en el Instituto de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínic de Barcelona, habló del prolapso en el postparto, contando con el testimonio personal de la periodista y paciente Carla Lladó.



Transición a la menopausia. Menopausia y Golden Age

La segunda jornada del Summit también se articuló en torno a dos mesas de debate. La primera de ellas, presentada y moderada por Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, Presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, contó con la Dra. Susan Judas, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria, que explicó el proyecto de divulgación centrado en la Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida con perspectiva evolutiva; y con el Dr. Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia, que mostró la experiencia de esta herramienta para desarrollar e implementar la consulta online cuando empezó el confinamiento debido al Covid-19, realizando así 584 millones de visitas en todo el mundo en 2020.



Seguidamente, el Dr. Francesc Fàbregues, de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona, habló de la recuperación de la función ovárica en mujeres con menopausia precoz; y la Dra. Mª Jesús Cancelo, ginecóloga y obstetra y Vicepresidenta de la SEGO, explicó cómo abordar la necesidad de anticoncepción en la transición a la menopausia; y el Dr. Rafael Sánchez-Borrego, ginecólogo y obstetra, Director de la Clínica Diatros, se centró en los beneficios de las hormonas naturales durante la menopausia.



Los talleres de la segunda jornada se centraron en las posibilidades del cimicifuga como tratamiento para la perimenopausia, a cargo de Carla Romagosa y Nicolás Mendoza, taller patrocinado por Donnaplus de laboratorios Ordesa; otro sobre nutrición y complementos en la menopausia, por la Dra. Helena Rutllant, especialista en nutrición en la Clínica Corachán, patrocinada por Vitae Health Innovation. Aleix Pérez Villagrasa. farmacéutico y formador en Laboratoire PiLeje, se centró en el “eje intestino-cerebro”, patrocinado por Pileje. Y el último taller, patrocinado por Leti Fem, analizó el cuidado íntimo de la mujer, en cada fase vital de la mujer, de la mano de la matrona Maria Carmen Manresa Lopez en el Hospital clínico de Santiago.



La última mesa del Women Hormonal Summit contó con el Dr. Santiago Palacios, Director del Instituto Palacios, que abordó el síndrome genitourinario de la menopausia y sus tratamientos actuales a través de la experiencia de la paciente Mercé Sesé; con la Dra. Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga y obstetra, que explicó la relación entre la resistencia a la insulina y las enfermedades estrogenodependientes durante la menopausia, y con la Dra. Sonia Sánchez, ginecóloga y obstetra en el Hospital Universitari General de Catalunya y el Centre Mèdic GINAC, que presentó el ‘Proyecto Scarlet’, un estudio sobre la sexualidad en la menopausia en mujeres que tienen sexo con mujeres.