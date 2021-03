Divertidas y seguras: las mascarillas infantiles de WottoCare incentivan su uso entre los más pequeños Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 16:46 h (CET) Los colores, formas y adornos estimulantes para niños/as generan una percepción positiva de este material sanitario, fomentando su utilización en este público La estética del material sanitario no altera su efectividad, pero sí incide en la predisposición de ciertos grupos demográficos a utilizarla. Así sucede con la población infantil, como prueba la demanda ascendente de las mascarillas infantiles de WottoCare, provistas de un diseño adaptado a los gustos y necesidades higiénico-sanitarias de este público.

Con la expansión de la pandemia del coronavirus, el uso de mascarillas se ha generalizado a todos los estratos demográficos de la sociedad, incluidos los niños/as. A pesar de su bajo riesgo de requerir tratamiento hospitalario por Covid-19, según un estudio del British Medical Journal, los menores han demostrado ser los que más probabilidad tienen de contagiar a terceros (un 58% más), según revelaron científicos de Wuhan en la revista The Lancet.

Por su mayor capacidad para transmitir el virus, los menores comparten con los adultos la responsabilidad de frenar su propagación, y la mascarilla continúa siendo la medida de contención más eficaz. WottoCare, empresa madrileña de productos sanitarios y de protección individual, ha incentivado la adopción de mascarillas entre los más pequeños gracias al uso de colores vivos y de formas alegres y juguetonas.

"Nuestro equipo de diseño trabaja en la creación y desarrollo de los productos con las últimas tendencias", explican desde WottoCare, que apuesta por la búsqueda de "soluciones creativas para la personalización" del material sanitario.

Uno de los superventas del catálogo de WottoCare es el pack de mascarillas de tela reutilizable Smiley. Integra dos unidades de doble capa de algodón ecológico, con protección antimicrobiana y antibacteriana, elásticos de sujeción y una vida útil de hasta 50 lavados. Está disponible en dos diseños de color amarillo y gris o negro y blanco, decorados con imprimaciones de emoticonos y sonrisas.

Otro producto sanitario fuertemente demandado es la mascarilla higiénica infantil desechable de WottoCare, un pack de 10 unidades de triple capa, con ajuste nasal, gomas elásticas y una bolsa con cierre hermético para facilitar su transporte y conservación. Estas mascarillas se desmarcan del resto, además, por los adornos de su cara externa inspirados en estrellas, dinosaurios, animales marinos y mascotas de colores.

Más que colores y dibujos: ¿por qué las mascarillas con diseños infantiles salvan vidas?

Detrás del éxito de las mascarillas infantiles de WottoCare se encuentran diseños estudiados para atraer y generar asociaciones positivas en el público infantil. Diversas investigaciones en los últimos años vienen demostrando la influencia del color en la psicología humana. Según un estudio de Kissmetrics, casi el 90% de la información que el ser humano recibe durante el primer minuto de contemplación de objetos y personas se relaciona con sus colores.

Los colores y adornos de las mascarillas de esta empresa madrileña no han sido elegidos al azar, y la ciencia explica el porqué. El amarillo está asociado con el optimismo, mientras que el rosa y el azul se vinculan con la serenidad, ejerciendo un efecto reductor sobre el estrés, la tensión arterial o la temperatura corporal.

Así, esta combinación de formas y colores disminuye el rechazo de las mascarillas en el público infantil y alienta el uso de esta medida de contención en el principal foco de contagio en España, la familia y amigos (40%), seguido del ámbito social (31,2%), según cifras del Ministerio de Sanidad.

No obstante, el ‘bicho’ (SARS-CoV-2) no entiende de colores y dibujos y se aprovecha indistintamente de las posibles deficiencias de mascarillas para contagiar a su portador. Por este motivo, la calidad, fiabilidad y seguridad de marcas como WottoCare aportan las garantías higiénico-sanitarias que las familias buscan al comprar este material de protección.

Acerca de WottoCare

WottoCare es una marca de productos sanitarios y de protección individual, perteneciente a la compañía global Grupo Wottoline. Con 35 años de experiencia, WottoCare tiene la misión de abastecer a los sectores sanitario y farmacéutico y a las empresas necesitadas de accesorios de protección individual, a través de un porfolio con más de 150 referencias de productos.

