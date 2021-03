Australair Ecoclimatización aporta 5 razones para optar por el aire acondicionado ecológico Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 17:02 h (CET) Estos 5 motivos que hacen realidad que exista una climatización 100% ecológica y sostenible se consiguen de una manera muy sencilla El calor y las altas temperaturas estivales, se convierten año tras año en un problema serio para las empresas y para sus trabajadores. Los diferentes estudios realizados, han demostrado que las altas temperaturas en los puestos de trabajo, provocan una importante reducción en el rendimiento de una empresa.

Pero además, esto se ve agravado con la amenaza que suponen los virus y bacterias en plena pandemia, en espacios donde no es posible realizar una correcta renovación y ventilación del aire.

Gracias a la tecnología y la naturaleza, todo esto queda solucionado para siempre con los aires acondicionados de última generación llamados EcoClimatizadores.

A continuación se exponen los 5 motivos por los que toda empresa debería de optar por instalar un aire acondicionado ecológico o EcoClimatizador:

Ecología: Son 100% ecológicos porque no usan gases fluorados de efecto invernadero, sólo usan agua para enfriar. Su huella de carbono es muy reducida.

Economía: Ahorran hasta un 80% de energía en comparación con los aires acondicionados contaminantes tradicionales. Tienen un consumo promedio de 500 W para un espacio de 200m2. 500 W = 0,08 €/h.

Eficiencia: Son altamente eficientes, puesto que un solo equipo es capaz de climatizar 200m2 y conseguir reducir la temperatura del exterior, hasta los 20ºC tan solo con la evaporación del agua.

Saludable: Sólo los EcoClimatizadores crean espacios seguros de virus y de bacterias. Renuevan el aire constantemente con aire 100% limpio y filtrado cogido del exterior. Son los únicos que climatizan con las ventanas abiertas.

Versatilidad: Un EcoClimatizador no sólo está pensado para satisfacer las exigencias de una nave industrial o fábrica. Los equipos Climate Wizard CW3 que actualmente se comercializan en España y que han sido los elegidos para realizar este estudio, también están diseñados para espacios deportivos, comerciales, colegios, hospitales y para uso residencial.

Estos 5 motivos que hacen realidad que exista una climatización 100% ecológica y sostenible se consiguen de una manera muy sencilla.

El EcoClimatizador recoge el aire del exterior forzándolo a pasar por unos filtros exclusivos y que están constantemente empapados de agua. El aire que pierde su calor, se filtra y se canaliza frio dentro del edificio o nave. Este aire vuelve a salir al exterior gracias a la presión que produce el mismo equipo por estar constantemente introduciendo aire.

Más información: https://australair.com/cw3/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.