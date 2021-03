Dianova coorganiza dos eventos paralelos a la CSW65 Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 16:42 h (CET) La ONG internacional y sus socios pondrán de relieve los problemas más críticos a los que se enfrentan las mujeres que consumen drogas o que están encarceladas Por décimo año consecutivo, Dianova participará en la 65ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW65) coorganizando dos eventos paralelos en el Foro Virtual de ONG que se celebrará del 14 al 26 de marzo.

Tema prioritario de CSW65:

La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

Los eventos paralelos de Dianova

Lunes 22 de marzo: de 11:30 a 13:00 EST (hora de Nueva York) - 16:30 – 18:00 CET (hora de Ginebra).

“Abordar la violencia de género: un elemento clave en los programas de tratamiento de adicciones sensibles al género”.

Socios: Dianova International, New York NGO Committee on Drugs (NYNGOC), Odyssey House Louisiana y Women's UN Report Network (WUNRN).

Idioma: inglés – Ver folleto

El evento explorará los vínculos entre la violencia de género y los trastornos por consumo de sustancias y hará hincapié en la necesidad de abordar dicha violencia en los programas de tratamiento con perspectiva de género.

Miércoles 24 de marzo: de 14:00 a 15:30 EST (hora de Nueva York) - 19:00 – 20:30 CET (hora de Ginebra).

“Superando el estigma y la violencia contra las mujeres privadas de libertad y las que usan drogas”.

Socios: Dianova International, International Drug Policy Consortium (IDPC), Washington Office on Latin America (WOLA) y Women and Harm Reduction International (WHRIN).

Idiomas: inglés, castellano – Ver folleto

Las mujeres que consumen drogas o que están o han estado encarceladas por delitos relacionados con las drogas se enfrentan a altos niveles de estigmatización, discriminación y violencia. El evento revisará sus dificultades más críticas a través de experiencias vividas en los Estados Unidos y México.

El Foro Virtual de ONG, una oportunidad para el networking

Los participantes en el Foro Virtual tendrán acceso gratuito a más de 700 eventos organizados por ONG que trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género. Además, el Foro Virtual permitirá compartir ideas e información entre los participantes, convirtiéndose en una oportunidad única para establecer contactos profesionales.

Para participar en el Foro Virtual de las ONG, basta con crear un perfil en el sitio web del Foro Virtual (es gratuito, pero hay que registrarse con 72 horas de antelación).

Virtual NGO CSW65 Forum

Guía para la inscripción “A pesar de que las mujeres representan el 50% de la población a nivel mundial, la paridad de género en la toma de decisiones aún no se ha conseguido. Además, los derechos de las mujeres se ven constantemente amenazados en múltiples esferas. Por ello, os invito a todas y a todos a participar en el Foro Virtual de ONG paralelo a CSW65 para reafirmar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la verdadera igualdad” afirma Montserrat Rafel, Directora de Dianova International.

Acerca de Dianova

Dianova International es una ONG que se dedica a dar soporte a una red de organizaciones que operan en 20 países de 4 continentes ayudando a las personas más vulnerables, y a promover el progreso social ante foros y organismos internacionales donde se debaten las políticas sociales.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones consultivas con UNESCO.

Montserrat Rafel Herrero

Directora general

montse.rafel@dianova.org – www.dianova.org

