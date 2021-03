Fidel Sánchez Alayo habla sobre la agricultura peruana en la actualidad Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) La agricultura es un componente vital para el desarrollo y subsistencia de un país como Perú. Muchas familias peruanas utilizan este medio como su principal herramienta de trabajo y como medio de vida, pues utilizan sus propios cultivos para comer y sobrevivir Por otro lado, gran parte de los agricultores y las empresas dedicadas a este rubro se encargan de exportar miles de productos peruanos al exterior, así como de producir el alimento necesario para todas las ciudades dentro del país.

Por todo eso, el impacto económico y la importancia del sector agrícola es notorio e importante para un país en vías de desarrollo, sobre todo si se ven azotados por una pandemia sin precedentes a nivel mundial. Afortunadamente en Perú, la agricultura nunca se detuvo y el ingreso de alimentos a los diferentes mercados del país no se vio afectado, permitiendo que muchas familias peruanas puedan continuar viviendo en cuarentena.

Para conocer más sobre la importancia de la agricultura peruana en los últimos años y en particular durante la pandemia, se habla con Fidel Sánchez Alayo, de quien se podrá conocer más a continuación.

¿Quién es Fidel Sánchez Alayo?

El Ingeniero Fidel Sánchez Alayo es un empresario con una gran trayectoria en el sector minero. Actualmente es CEO de la Minera Marine Resources, empresa que tiene como misión explotar y utilizar los recursos naturales de manera sostenible, velando tanto por el medio ambiente como por la salud y seguridad de las comunidades.

Por otro lado, Fidel Sánchez Alayo estudió Ingeniería industrial en la Universidad Ricardo Palma y es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Obtuvo un diplomado en Gestión Minera de la Universidad Pacífico y es socio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Su gran experiencia en gestión de proyectos mineros le permite activar operaciones desde el proyecto hasta la comercialización.

El empresario Fidel Sánchez Alayo también brinda asesoría a instituciones privadas vinculadas al sector productivo minero, basado en su visión clara de los ciclos del negocio minero, de la generación de valor económico y de temas socio ambientales. Además, escribe regularmente en su propio blog personal, donde habla sobre temas como la minería, ganadería y agricultura, además de temas de interés general para todo el público.

Durante más de 20 años, ha trabajado en el mercado de la ganadería. Asimismo, es un apasionado de la gastronomía peruana y del Caballo Peruano de Paso.

"Desde niño, aprendí y crecí en medio de los caballos. Así que llevo esa tradición con mucho cariño y pasión. Fui la segunda generación de criadores de caballos peruanos de paso. Mi afición por estos animales nació hace más de 40 años. En la crianza, se tiene que empezar con un buen pie de cría, es decir, empezar con buenas madres, para así obtener mejores productos. Trato de inculcar a mis hijos para que continúen con esta tradición familiar en los próximos años”, cuenta Fidel Sánchez Alayo.

¿Cuál era la situación de la agricultura antes de la pandemia?

En el 2019, la agricultura representó el 6% del PBI, convirtiéndose en una de las piedras angulares de ka economía, afirma Fidel Sánchez Alayo. Tampoco se puede dejar de lado la labor de los campesinos trabajadores, quienes generaron 4 millones de puestos de trabajo. Gracias a ellos, se mantuvo y produjo 3000 variedades de papa, quinua, kiwicha, tarwi, cañihua, aguaymanto, camu-camu, etc.

Fidel Sánchez Alayo también menciona que Perú se suscribió con China al protocolo de requisitos fitosanitarios para el ingreso de la quinua al país asiático, el cual representa 1,300 millones de consumidores. “Este fue un gran paso para la agro exportación y podría beneficiar a un promedio de 20,000 productores de Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa”, afirma Fidel Sánchez Alayo. Gracias a este protocolo, se exportan a China más de 70,000 toneladas de frutas como mango, palta hass, mandarinas, etc.

¿Por qué la agricultura ha sido tan importante durante la pandemia?

Fidel Sánchez Alayo afirma que la pandemia ha revalorizado la actividad agricultora en el país. “Con la cuarentena, reafirmamos que la agricultura es una de las actividades primordiales de nuestro país y quizás la más importante”, asegura Fidel Sánchez Alayo. También comenta que ha sido la actividad económica más importante a nivel mundial. Gracias a la labor de los agricultores, las personas pueden recibir alimentos saludables que los ayudan a sentirse más seguros y protegidos ante el coronavirus.

"La agricultura se ha convertido en uno de los baluartes peruanos durante esta pandemia”, comenta Fidel Sánchez Alayo, quien añade que esto ocurrió gracias a la iniciativa del gobierno de asegurar la llegada de alimentos a los hogares. “Fue un alivio que no se detenga la producción, porque así se logró que ingresen 10 mil toneladas de frutas, verduras y tubérculos al mercado de productores”, afirma Fidel Sánchez Alayo.

Es importante mencionar también a la agricultura familiar, una actividad que sustenta la economía y subsistencia de millones de familias que conservan tradiciones culturales milenarias. “Los alimentos que estos grupos producen son los que permiten su subsistencia y también la nuestra. Por eso es importante brindarles todo el apoyo posible”, comenta Fidel Sánchez Alayo al respecto de las familias agricultoras.

"Sin embargo, así como notamos la gran importancia de este sector, también nos damos cuenta de los problemas que aquejan a la agricultura”, aclara. Fidel Sánchez Alayo recuerda los diferentes problemas que ocurrieron durante el final del año 2020, cuando diferentes grupos de agricultores comenzaron a protestar en busca de mejores condiciones laborales. “Tanto sueldos mínimos como jornadas laborales largas y extenuantes han generado un malestar muy grave entre los trabajadores”, advierte Fidel Sánchez Alayo.

Según el ingeniero, aunque la mayor parte sean trabajadores independientes, es imposible dejar de lado a aquellos que laboran bajo contrato por grandes empresas agrícolas, quienes no brindan un salario suficiente para costear las necesidades básicas de estas familias. “Se ha dejado de lado a este sector de la agricultura por enfocarse en la agro exportación. Por eso, se necesitan mejoras en las condiciones de los trabajadores”, afirma Fidel Sánchez Alayo.

Para Fidel Sánchez Alayo, la agricultura ha sido y es un motor económico importantísimo para el Perú y el mundo. Gracias a la labor interminable de muchos agricultores, que en muchas ocasiones trabajan bajo condiciones muy malas, todas las familias del país pueden alimentarse y sentirse más seguras durante la peor pandemia de todos los tiempos.

