Las 25 habilidades del profesional digital por Talio

lunes, 15 de marzo de 2021, 18:01 h (CET) El objetivo "Desatáscate" de Talio, consiste en trabajar los tres pilares fundamentales del liderazgo: confianza, comunicación y gestión La pandemia de COVID-19 cambió todos los planes y perspectivas que tenían las empresas y las personas para el 2020. Trastornó la realidad por completo, teniendo que ajustar las formas de trabajar, educarse, de hacer negocios, y ofrecer productos y servicios, cambiando por completo las habilidades necesarias del profesional en la nueva era digital.

Esta situación, ha acelerado un proceso en el que se venía trabajando desde hace unos años, la digitalización, pero que no terminaba de arrancar. Aunque a día de hoy esta transformación está en producción, la maquinaria a veces se “atasca” por falta de conocimientos y coordinación.

El motivo principal de que esto pase es la doble orientación que tiene la transformación digital. Por un lado, consiste en la implementación de tecnologías que optimicen los procesos en la empresa, y por el otro, implica un cambio cultural profundo, lo cual requiere un cambio mental de la sociedad. Por ello, por mucho que se quiera internalizar la tecnología en una empresa para mejorar los procesos, si el empleado no está preparado ni capacitado para ello, va a ser un esfuerzo fallido.

Como empresa se cree necesario formar al personal, puesto que es esencial que el equipo humano esté al día de las innovaciones del sector para estar actualizados en sus respectivas áreas de trabajo. Talio ha observado que esta nueva normalidad ha incrementado la demanda de trabajadores con nuevas habilidades y herramientas de trabajo, y ante ello, muchos profesionales se sienten incapacitados y obsoletos.

Propuesta Talio

En Talio han podido validar que las empresas y sus trabajadores no disponen de las herramientas adecuadas para responder a este gap digital. Por ello, han lanzado una formación que pretende responder a las necesidades tanto internas como externas que se demandan en estos entornos cambiantes y remotos. En consecuencia, ponen a disposición del usuario la formación “Desatáscate”, en la que trabajan las 25 habilidades esenciales que todo profesional en la nueva era digital debe desarrollar.

Los profesionales, con la introducción del trabajo en remoto, necesitan adquirir más que nunca las habilidades para dirigir equipos, comunicar online, gestionar el estrés y manejar las nuevas herramientas digitales. Para ello, en Talio han desarrollado un programa completo con metodología de aprendizaje colaborativo, implementando diferentes actividades a las sesiones y workshops que se realicen.

La formación “Desatáscate” por Talio ofrece las herramientas clave para preparar a los profesionales del 2021 a dirigir equipos, comunicar con terceros, escucharse a sí mismos y desarrollar las habilidades digitales. Se trabajará tanto de manera presencial como online, para la mayor accesibilidad y adaptabilidad de los profesionales.

¿En qué consiste la formación “Desatáscate”?

El objetivo “Desatáscate” es trabajar los tres pilares fundamentales del liderazgo: confianza, comunicación y gestión. Para garantizar la correcta gestión y manejo de estas habilidades, Talio ha percibido necesario añadir un cuarto bloque a su formación para el manejo de las herramientas más demandadas por las empresas.

Por tanto, Talio responde a las necesidades de las organizaciones en cuatro bloques independientes y complementarias, cada una destinada a trabajar un conjunto de habilidades específicas. El objetivo principal de dividirlo de esta forma es facilitar a las empresas a identificar las carencias de sus empleados y poder personalizar la formación a sus necesidades, eliminando lecciones innecesarias. Los bloques son los siguientes:

Desatascar las herramientas:

Es un hecho común que los profesionales se centran en aprender a utilizar las herramientas para gestionar proyectos o comunicarnos de manera digital. Pero ¿Son los trabajadores capaces de trasladar los datos y la información a los demás de manera eficiente? ¿Conocen las técnicas y saben comunicar sus conocimientos?

En Talio han observado que la demanda de habilidades para trasladar e interpretar dicha información es cada vez mayor en el entorno empresarial. Por tanto, ponen a disposición del sector todas aquellas habilidades que requieren las herramientas utilizadas por las organizaciones en su día a día.

Desatascar el equipo:

Aprender las técnicas para liderar, coordinar y planificar equipos.

Gestionar y resolver situaciones de manera eficiente.

Conseguir motivar, transmitir conocimientos y trabajar colaborativamente. Desatascar la comunicación: Atraer, persuadir, convencer y negociar con los grupos de interés, tanto internos como externos.

Desatascar el potencial: Conocer las habilidades, equilibrar la vida y aprender a gestionar las emociones.

Durante el curso, cada participante podrá plantear su propio reto a los profesionales de Talio y desplegar su plan de acción contando con el apoyo de su asesoramiento experto. Su metodología contrastada y ágil favorece la adquisición de las habilidades que pide el sector empresarial, por ello, para aquellos que lo requieran, disponen de servicios adicionales de feedback individual, coaching e intermediación, con el fin de ayudar a optimizar los resultados del alumnado.

Perfil del profesional

“Desatáscate” forma a profesionales para su completo manejo y desarrollo tanto de las herramientas como de las habilidades que demandan las empresas. ¿Sienten que aun teniendo las habilidades necesarias o conociendo a la perfección las herramientas, necesitan adaptarse al nuevo entorno digital? ¿Les han cambiado recientemente de un puesto técnico a un puesto de coordinación, donde la responsabilidad recae mayormente en gestionar equipos y proyectos y no se sienten seguro?

Con Talio conseguirán la confianza y las capacidades para poder hacer frente a cualquier reto propuesto por este 2021. Al final de esta formación conocerán como:

Comunicarse mejor con el nuevo equipo, con la dirección y con los clientes y proveedores.

Definir y explicar de forma más clara sus objetivos, los resultados y el rendimiento de su equipo.

de forma más clara sus objetivos, los resultados y el rendimiento de su equipo. Coordinar reuniones, mejorar el ambiente de trabajo y motivar a otros. Las empresas deben priorizar más que nunca la formación de sus trabajadores en las habilidades que demanda el mercado a fin de construir un equipo más motivado y mucho más productivo en su trabajo, haciéndoles sentir más valorados por su empresa. Con ese fin, se proveerá al alumnado de herramientas para afrontar estos nuevos retos profesionales y personales, por lo que estas técnicas les ayudarán a sentirse más seguro/as, tranquilo/as y eficaces en el nuevo puesto.

En consecuencia, se formarán profesionales más competentes, más satisfechos y confiados, aumentando los resultados de la empresa y creando una fuerte imagen de marca, puesto que Talio asegura que la lealtad y compromiso de los trabajadores con los valores de la misma se verán reforzadas.

En definitiva, con este novedoso curso “Desatáscate” se pretende preparar a los trabajadores para la nueva era digital que ya aquí. De esta manera, podrán responder de manera óptima a clientes, proveedores, compañeros, directores y sociedad en su conjunto, dotándoles de las habilidades necesarias para adaptarse al cambio.

“Desatáscate” coincide con las palabras del reconocido científico Charles Darwin, cuando citaba: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente. Es la que más se adapta al cambio”.

Por añadidura, invitan el próximo día 25 de marzo de las 16:00 a las 17:00 horas a asistir en el webinar que Talio desarrollará orientada a las habilidades y herramientas que se trabajarán en la formación. En este webinar los expertos responsables de impartir los cursos “Desatáscate” charlarán de forma dinámica sobre los retos a los que se enfrentan los profesionales de las organizaciones en esta nueva situación. Con ello, se realizarán actividades prácticas para que los participantes puedan conocer la dinámica de enseñanza que se plantea en esta formación.

El evento reunirá a profesionales de relevancia en el sector y que cuentan con una amplia experiencia. Montse Suárez-Noguerol, coach especialista en gestión emocional, sistémico y empoderamiento personal. Ainhoa Mallo Martínez, experta en Comercio Exterior, Executive & team coach, liderazgo y crosscultural management. Josu Lekaroz, Especialista en Transformación digital, Office 365, GSuite y herramientas en la nube. Carmen Burguete Llorens, trainer de Comunicación y Desarrollo del Talento, coach y formadora. Enrique Pérez Urresti, experto en comunicación pública ayudando a empresas, partidos y universidades a mejorar su capacidad de hablar en público, en privado, en radio y televisión. Roel Vermeulen, especialista en comunicación, impartiendo cursos como Data Storytelling, Business Storytelling, PowerPoint y Business English.

Programa:

Bienvenida al evento por parte de ponentes. (16:00-16:05)

Trabajo de equipo en remoto por Montse Suárez-Noguerol y Ainhoa Mallo (16:05- 16:20)

por Montse Suárez-Noguerol y Ainhoa Mallo (16:05- 16:20) Claves de la comunicación y Storytelling por Enrique Pérez y Roel Vermeulen (16:20- 16:35)

por Enrique Pérez y Roel Vermeulen (16:20- 16:35) Técnicas de autoconocimiento por Carmen Burguete (16:5- 16:50)

por Carmen Burguete (16:5- 16:50) Sesión de preguntas y cierre del evento (16:50- 17:00) Inscribirse al Webinar. Y contar con Talio para adaptar a los profesionales a esta nueva realidad y no quedarse atrás.

