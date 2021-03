Gumencasa, de los fogones hasta la mesa Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 17:30 h (CET) A partir del 24 de marzo cualquiera a nivel nacional podrá degustar sus deliciosos tuppers Los hermanos Gutiérrez llevan su empresa familiar de 1998 a otro nivel, tras acabar sus estudios en la prestigiosa escuela de Hostelería Hofmann, Alex y Marc Gutiérrez deciden coger las riendas de la empresa y crean un servicio "same day" de menús para empresas. Un servicio de menú diario el cual sirven a día de hoy más de 3500 menús diarios, todo gracias a su gran apuesta por el producto y servicio, el cual todo ha sido por recomendación. Según comenta Alex, su gran éxito ha sido su producto y su recomendación entre sus clientes. "Al final la mejor publicidad que podemos tener".

Gracias a su gran éxito y dedicación deciden crear un servicio a domicilio: GUMENCASA, el cual a partir del próximo 24 de marzo ya será a nivel nacional. Y así ayudar a todas esas personas a comer bien, y sin tener que gastar su tiempo en cocinar ni desplazarse de casa.

La empresa que ya cuenta con más de 100 pedidos día a domicilio pretende doblar su producción con esta expansión a nivel nacional.

¿Cómo funciona GUMENCASA?

Es muy sencillo, el comensal solo tiene que escoger los platos, solicitar el día que los quiere recibir y listo. El plazo de entrega es de 24/48h, se pueden solicitar los pedidos para el día siguiente, para toda la semana o bien para consumirlo cuando y donde se quiera.

Sus platos se conservan 5 días en la nevera.

Apuestan por un producto fresco, 100% natural y de cercanía.

Próximamente a parte de su expansión a nivel nacional, planean implantar que todos sus platos sean con envases compostables, de hecho ya están realizando pruebas. Siempre que no altere su frescura y calidad. Los envases actuales son 100% reciclables. Y aptos para microondas.

Es posible ver la carta en https://www.gumencasa.com/pedir/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.