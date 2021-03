¿Cómo saber cuándo se deben cambiar las ruedas de un coche? Por ruedas.cc

Las ruedas del coche son una de las principales piezas de los vehículos. Por eso mismo, es indispensable cuidarlas y realizar el mantenimiento necesario para circular por cualquier carretera con total seguridad Por mucho que se posponga, siempre llega un momento en la vida útil del coche en el que es necesario cambiar las ruedas por unas nuevas. Es algo primordial para garantizar trayectos seguros. Por ello, es muy importante que se escojan unos buenos neumáticos, que garanticen un buen agarre y que permitan que el coche circule por cualquier tipo de terreno, desde carreteras secundarias hasta caminos.

Sin embargo, a muchas personas les surge la duda de cuándo es necesario sustituir las ruedas del coche. Independientemente de que se haga en casa o se lleve el coche al taller para que lo haga el equipo de mecánicos, hay que tener ciertos aspectos en cuenta para tomar la decisión más óptima y hacerlo en el momento oportuno, antes de que sea demasiado tarde.

Un mal estado de los neumáticos es una de las principales causas de accidentes hoy en día. Y es que, circular con ruedas en mal estado es un riesgo tanto para el conductor, como para los acompañantes y otros vehículos de la carretera. Por ejemplo, si los neumáticos del coche están desgastados en una situación de lluvia, aumentan la probabilidad de riesgo de accidente considerablemente.

Pero antes de enumerar los motivos que indicarán que hay que cambiar las ruedas del coche, es necesario comentar cuáles son los elementos que potencialmente deterioran los neumáticos:

Lo que más llega a dañar las ruedas son las superficies con las que se encuentra en contacto : carreteras deterioradas, badenes, tiempo, terrenos con piedras, etc.



Aunque la mayoría de las ocasiones no se piense en ello, muchas veces los conductores no tienen preparados sus vehículos para la cantidad de peso que soportan .



Existen otra serie de factores físicos que tienen que ver con las condiciones climatológicas como la lluvia, nieve o temperaturas muy elevadas.



Por supuesto, no hay que esperar a que los neumáticos estén en muy mal estado para cambiarlos ; si se realizan buenas prácticas desde el momento en que se cambian las ruedas (como controlar la presión, no cargarlo en exceso, controlar las fugas de aceite o combustible), estas durarán más y no habrá que cambiarlas con tanta frecuencia.



Por último, también la manera de conducir determinará que las ruedas duren más o menos tiempo. Si se realizan bruscos frenazos, se peca de una velocidad excesiva o se circula por carreteras en mal estado, habrá que cambiar antes las ruedas.

Ahora sí, lo primero que debe mirarse para saber si tienes que cambiar por fin las ruedas son las bandas de rodadura, las encargadas de mejorar la tracción del vehículo y desviar el agua. Si esta marca llega a 1.6mm, hay que cambiar.

Por otro lado, hay que echar un vistazo a la “caducidad” del neumático, indicada en la parte lateral. Los fabricantes recomiendan cambiarlos cada 5-6 años. Sin embargo, si se realiza un buen mantenimiento (regulando la presión, realizando una inspección una vez al año, etc.) pueden durar hasta 10, aunque nunca se debe esperar tanto ya que se incurre en muchos riesgos. Por último, además de la edad, hay que tener en cuenta la cantidad de kilómetros que han realizado esos neumáticos, pues puede que las ruedas tengan 10 años pero no hayan realizado muchos km. Se recomienda cambiarlas cada 45.000km. No hay que olvidar seguir estos consejos y echar un vistazo a las ruedas de los vehículos.