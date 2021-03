ADL Asociación para el Desarrollo de la Logística organiza una mesa redonda para abordar LOS BENEFICIOS DE LA INTRALOGÍSTICA Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 16:42 h (CET) ¿Cómo trabajar desde la intralogística la situación actual de rotura mundial de los flujos de mercancías? ¿Cómo poder hacer frente a grandes picos en la preparación de pedidos? ¿A qué retos nos enfrentamos en la convivencia de personas y tecnología? ¿Automatización y flexibilidad ante los cambios de demanda y retornos de inversión? La Escuela de Negocios Lluis Vives. Cámara de Valencia en su salón de actos acogerá el próximo 25 de marzo de 2021, a las 9:30 horas, la mesa redonda «LOS BENEFICIOS DE LA INTRALOGÍSTICA»

Antonio Cervera, director de logística de Power Electronics, Yolanda Bautista, directora Operaciones de In Side Logistics y CEO en Deal Logistics Consulting, Vicente Marín, director comercial Levante AR Storage Solutions, Pier Francesco Fefè. área manager Spain & Portugal Elettric80, César Gonzalez Solutions manager at REFLEX Logistics Solutions y Alfredo Cabrera. ejecutivo organización logística en CONSUM S.COOP Valenciana, todos ellos abordarán la situación actual y las tendencias de la logística interna.

El evento, que tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela de Negocios Lluis Vives en la calle Benjamín Franklin 8, 46980, Paterna (Valencia), dará comienzo a las 9:30 horas y se podrá seguir también en streaming desde su canal YouTube, para asistir o conectarse se deberá registrar previamente, aquí.

Comenzará el programa a las 9:30 horas y cerrará la mesa redonda a las 11:45 horas

La mesa redonda es una iniciativa de ADL Asociación para el Desarrollo de la Logística y en esta edición participan empresas de referencia como son POWER ELECTRONICS, IN SIDE LOGISTICS, REFLEX LOGISTICS SOLUTIONS, AR RACKING, ELETTRIC80 Y CONSUM S.COOP Valenciana.

El evento cuenta con el respaldo de instituciones como son la Escuela de Negocios Lluis Vives - Cámara de Valencia, INESCOP y Distrito Digital Comunitat Valenciana.

Inscripciones aquí.

