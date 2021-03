El IVAJ pone en marcha la quinta edición del programa Jove Oportunitat (JOOP) Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 16:51 h (CET) El programa está dirigido a jóvenes de la Comunitat Valenciana de 16 a 21 años que han abandonado sus estudios y no están trabajando. Las inscripciones pueden realizarse en el IVAJ o en los ayuntamientos colaboradores El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha puesto en marcha la quinta edición del programa Jove Oportunitat (JOOP). Este año, como novedad, además de poder inscribirse en los ayuntamientos colaboradores, las personas jóvenes podrán solicitar directamente al IVAJ la inscripción en los cursos que se organicen en Alicante, Castellón y Valencia.

Las clases de JOOP-2021 comenzarán en abril y está previsto que se extiendan hasta julio, con sesiones diarias, cada mañana, de lunes a viernes.

El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco de la lucha contra el abandono educativo prematuro, va destinado preferentemente a jóvenes de 16 y 17 años que concluyen la ESO, con o sin título, y que se enfrentan a problemas de desmotivación y, en la mayoría de los casos, de baja autoestima.

JOOP pretende sacarles de esta situación de desorientación respecto a cómo continuar su vida académica o profesional y les ofrece la posibilidad de construir un proyecto de vida integral, que les permitirá tomar las riendas de su propio futuro.

El director general del IVAJ, Jesús Martí, ha destacado que JOOP "ha conseguido captar a muchas personas jóvenes a las que nadie estaba atendiendo desde una visión integral, escuchándoles y acompañándoles en todos los aspectos de su vida".

La ficha de solicitud de inscripción está disponible en la web del IVAJ y debe enviarse a través de la dirección de correo electrónico inscripcions@joveoportunitat.es.

Además, la ficha ha de ser cumplimentada por la persona aspirante y, así mismo por el departamento de orientación o su profesor/a tutor/a en el que haya sido su centro de secundaria.

El director del IVAJ ha explicado que es fundamental "la implicación de los institutos de secundaria en el programa, pues JOOP es una herramienta que se pone a su disposición como continuación de la labor de orientación que ellos ejercen en el centro".

En este sentido, el IVAJ va a realizar el 30 de marzo un webinario destinado a orientadores/as y personal docente de enseñanza secundaria. Se trata de presentarles el programa Jove Oportunitat y animarles a que deriven al mismo alumnado que anuncia que deja los estudios. El objetivo del evento es profundizar en la relación de colaboración del IVAJ con los centros de enseñanza secundaria.

Metodologia Joop

Cada curso JOOP, que utiliza la metodología del coaching actitudinal, se divide en cuatro módulos: un módulo de desarrollo personal, uno de desarrollo social, un módulo académico y otro de orientación profesional, con visitas a empresas. Estos módulos suman un total de 376 horas lectivas, en jornadas de 4 horas diarias, que reúnen a los grupos de jóvenes cada mañana, de lunes a viernes, en el aula JOOP..

Las chicas y chicos de JOOP, conocidos como 'joopers', formarán grupos de entre 12 y 15 participantes, acompañados por "su coach", una persona titulada en psicología o pedagogía cuyo perfil profesional es cuidadosamente verificado por el IVAJ para que resulte adecuado a la difícil labor que se espera de ellas y ellos.

Anualmente trabajan en el programa Jove Oportunitat un total de 75 'coaches': profesionales con años de experiencia en el trato con jóvenes y adolescentes y que se constituyen en referente en el proceso de cambio vital de quienes se unen a JOOP.



Las sesiones de coaching grupal y también individual (entre cada joven y su coach) se combinan con salidas a empresas, donde conocen de primera mano cuál es la labor que en ellas se realiza y qué formación necesitan para acceder a sus distintos puestos de trabajo.

En JOOP la orientación profesional no está basada en una presentación de los estudios, las ramas de FP que existen, sino que parte de mostrar a los chicos y chicas el mundo de la empresa, los centros de trabajo, así como a trabajadores y a la dirección de los mismos.

Esta visión practica de la orientación profesional resulta mucho más atractiva y reveladora para las personas participantes. Un total de 495 empresas, de todos los tamaños y sectores productivos, colaboran anualmente con JOOP y son clave en el éxito del programa.

Balance Joop 2017-2020

Un total de 2.358 jóvenes de la Comunitat Valenciana han participado en el programa 'Jove Oportunitat' (JOOP) en las cuatro ediciones desarrolladas hasta el momento, desde 2017.

De entre ellos y ellas, un 39 % está estudiando una FP de grado medio tras finalizar el programa, con el que preparan la prueba de acceso, y un 22 % está trabajando, la mayoría tras conseguir algún certificado de profesionalidad.

Jesús Martí ha señalado que la evaluación final del programa "ha demostrado que más del 61 % de jóvenes, tras finalizar la acción Joop, vuelven a estudiar o han comenzado a trabajar. Lo cual es un logro que supera lo conseguido por otro tipo de programas más tradicionales destinados a este colectivo juvenil".

Un dato significativo que resulta de la recogida de indicadores de seguimiento del programa es que la tasa de aprobados en la prueba de acceso a la FP de grado medio es entre participantes en JOOP del 54 %, situándose por encima de la media de aprobados de la población general, que es de un 50 %.

