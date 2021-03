Se cumple 1 año de HambreCero.es y más de 1 millón de familias asistidas Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 16:39 h (CET) Según la FAO El 30% de la comida que se produce se tira y es ahí donde reside el éxito de esta innovadora campaña, combatir el desecho alimentario y el hambre a la vez La consultora de innovación social Square Ventures supera todas sus expectativas con HAMBRECERO.ES, campaña de entrega de alimento a las personas más vulnerables: familias sin ingresos, personas sin hogar, inmigrantes sin recursos y servicios sanitarios.

Lo que comenzó como una idea de Álvaro Cuadrado para ayudar a sus vecinos, el primer día de cuarentena, un año después ha logrado ser una de las iniciativas de mayor impacto durante la pandemia entregando 1.537 toneladas de alimento a 1.097.857 familias.

“Comencé con 50 litros de leche en un Uber y ya hemos entregado más de 1.500 toneladas de alimentos en camiones por toda España y Latinoamérica a miles de familias necesitadas” Álvaro Cuadrado, Presidente Square Ventures.

Square Ventures tiene 15 años de trayectoria desarrollando proyectos de impacto en situaciones de emergencia y desastres naturales, por ello han sabido crear una campaña ágil y directa que lleva del donante a la familia el alimento en menos de 48 horas. HambreCero.es lidera la ALIANZA NACIONAL CONTRAL EL HAMBRE con presencia en más de 30 ciudades españolas, donde intervienen más de 100 empresas donantes de alimento y más de 200 agentes sobre el terreno. Los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa de grandes corporaciones han visto en HambreCero.es un partner ideal para no tirar alimento: Central Lechera Asturiana, Maxxium, DIA, Danone, Mahou, Oatly, Correos, etc. ya se han sumado. Multitud de medios de comunicación y celebridades como Alejandro Sanz, Ruth Lorenzo, Javier Perira, Carmen Ruiz, Manu Vaqueiro, Ester Acebo o Itziar Castro apoyan la iniciativa.

Actualmente su principal objetivo es conseguir más donantes, mantener el proyecto como permanente con patrocinadores y seguir con la internacionalización de la campaña en Latinoamérica, donde llevan meses ayudando en Colombia, Honduras y Panamá.

Más información: www.hambrecero.es / www.squareventures.es

Fotos: https://hambrecero.es/#galeria Video: https://vimeo.com/417210482

RRSS: @squareventures https://www.instagram.com/squareventures/

Portavoz: Álvaro Cuadrado, Presidente de Square Ventures y fundador de HambreCero.

a.cuadrado@squareventures.es / (+34) 665978806

+info: Cristina García, responsable de alianzas estratégicas / info@hambrecero.es / (+34) 917768264

Vídeos

HambreCero.es



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.