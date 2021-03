Modis lanza "Modis Academy", la escuela de formación gratuita del sector IT Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 16:12 h (CET) Modis, consultora líder con más de 30.000 ingenieros del Grupo Adecco dedicada a ofrecer servicios de externalización de IT e Ingeniería en más de 20 países de todo el mundo, ha activado un programa para cerrar la brecha entre la preparación universitaria y las habilidades requeridas por las empresas del sector IT e Ingeniería: Modis Tech Academy A pesar de los más de 3,9 millones de desempleados que se registran en nuestro país, cerca de un 9% de las vacantes que se publican se queda sin cubrir actualmente en las compañías y 8 de cada 10 empresas reconocen tener dificultades a la hora de encontrar talento, porcentaje que se ha disparado más de 30 puntos porcentuales en los últimos 5 años.

Hace unas semanas Adecco, líder mundial en gestión de recursos humanos, dio a conocer estos datos en el Informe sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España[1], donde aseguraban que los perfiles tecnológicos son deficitarios en casi cualquier región y para cualquier puesto ofertado. La alta demanda de estos perfiles es transversal a cualquier sector, gozan de pleno empleo y tienen una alta rotación laboral.

En este contexto, Modis, la empresa del Grupo Adecco dedicada a ofrecer servicios de externalización de IT e Ingeniería en más de 20 países de todo el mundo, ha activado un programa para cerrar la brecha entre la preparación universitaria y las habilidades requeridas por las empresas del sector IT e Ingeniería: Modis Tech Academy

Modis Academy busca el reclutamiento, capacitación y contratación de jóvenes talentos para proyectos del área Modis. Es un programa de recapacitación y mejora de la cualificación enfocado en la formación de profesionales de IT e Ingeniería a través de la educación y de las certificaciones específicas de habilidades.

El objetivo es ofrecer oportunidades de promoción educativa y de empleo que ayuden a los participantes a obtener un mayor nivel formativo con una amplia oferta de servicios de alto rendimiento en todos sus sectores.

A la hora de seleccionar a los candidatos se hará de forma exigente ya que los alumnos deberán cumplir una serie de requisitos que son indispensables para que puedan recibir la formación pertinente donde es crucial que tengan amplios conocimientos en el sector IT.

Las principales funciones que desarrollarán a lo largo del curso serán: el desarrollo de aplicaciones y softwares de terceros creados con tecnologías orientadas a Big Data, gestión de Infraestructuras, Administración de sistemas Cloud, etc. Además, los alumnos podrán realizar el curso de dos maneras: híbrida y presencial.

Además, Modis Academy ha unido fuerzas con diferentes partners tecnológicos y socios líderes en la Industria. A través de ellos los candidatos adquieren experiencia trabajando en una amplia gama de proyectos individuales y de colaboración. En dichos cursos, el candidato se formará con expertos en contenidos específicos definidos por el cliente. Además, el plan de estudios incluirá ejercicios prácticos, similares a escenarios reales a los futuros proyectos que el alumno formará parte en un futuro.

Para los graduados universitarios que buscan oportunidades de nivel de entrada en el campo del desarrollo de software en el mercado, Modis Academy ofrece un programa de Reskilling. Este programa ofrece una experiencia para brindar una oportunidad educativa y un itinerario de avance profesional.

En palabras de Pilar Garrido, product manager Modis Academy: “desde Modis apostamos firmemente por la tecnología y las personas. Por ello hemos definido un modelo formativo muy eficaz que nos va a ayudar a reducir la brecha entre empleados y vacantes en tecnología y emplear a miles de personas en los próximos años para los proyectos del presente y para ayudar a los profesionales y empresas para estar más preparados para el futuro”.

Cursos Modis Academy

Modis Academy ofrece una serie de cursos como Product Manager, Full Stack, CRM Solutions, Digital o Ingeniería. Los cursos se impartirán de dos formas diferentes: programados por Modis o activados a petición del cliente. Los cursos se impartirán de manera presencial y en remoto de forma lifestreaming. Para poder formar parte de estos cursos el alumno deberá registrarse con sus datos personales en la página web: modis.com.

La Modis Academy pretende contribuir a cerrar la brecha existente entre los estudios universitarios y las habilidades que más demandan las empresas en los sectores IT y Tecnología. Los recién graduados serán seleccionados a través de entrevistas telefónicas, tendrán que pasar una evaluación grupal además de una entrevista personal. Los alumnos se someterán a una capacitación intensiva que durará entre cuatro y cinco semanas. Los requisitos necesarios para formar parte de Modis Academy será la asistencia obligatoria a clase. Además, la motivación del alumno se tendrá muy en cuenta a la hora del proceso de selección. Los estudiantes podrán aprovechar al máximo las oportunidades formativas mientras continúan trabajando. El programa es una experiencia a tiempo completo con el que se pretende brindar una oportunidad educativa y de avance profesional. La formación de estos cursos será de 160 horas.

A través de Modis Academy se pasa a formar parte del Programa de Talento Modis, que permite trabajar en proyectos desafiantes e innovadores en la empresa, tras una formación intensiva y vertical. Con este proyecto, además, se formarán en habilidades de liderazgo, comunicación, hablar en público y trabajo en equipo.

En principio estos cursos se harán de forma semipresencial o en remoto a través de I-cloud (en directo). La idea es centralizar esta formación en Madrid y Barcelona, dónde estarán localizados los puestos de trabajo. Modis Academy tiene como objetivo emplear en proyectos propios a casi un centenar de personas.

Los principales beneficios para el trabajador son que tendrá una formación gratuita de alto valor añadido en el mercado, acceso a trabajar en Modis y acceso al mercado laboral con más preparación y adecuación que recién salido de la universidad.

Por otro lado, el cliente que contrate los servicios de Modis contará con un partner que garantiza el conocimiento y calidad en el servicio, la capacidad de planificar los servicios con un time to market certero y la habilidad para escalar de forma ágil y sencilla sus capacidades.

En España se presenta hoy Modis Academy, que viene avalada por su experiencia internacional. Durante 2019 Modis Academy a nivel internacional puso en marcha 27 academias como analista de datos, SAS Data Scientist, Ingeniería de Software, desarrollador de Java, Frontend Developer, PHP y Seguridad Cibernética, en estas academias participaron alrededor de 240 personas con perfiles técnico-científicos.

