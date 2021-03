'Canyonlands: balada de una cuarentena', una novela reflexiva acerca de la pandemia del coronavirus Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 15:39 h (CET) El escritor JB Rodríguez Aguilar mezcla narrativa y ensayo en un libro imprescindible para reflexionar acerca de lo esencial de la vida A raíz de un viaje que realizó el propio escritor al desierto de Canyonlands, en EE. UU., se germinó la idea de su último libro Canyonlands: balada de una cuarentena que terminó de gestarse de regreso a su casa. Y con los resquicios de aquella visita se impregnaron en él distintas sensaciones que volvieron a repetirse en el encierro del año 2020.

Como todo buen escritor, sintió la urgencia de fosilizar en el papel aquella historia, con todo aquello que experimentó, para regalarle al lector un relato tan introspectivo como dinámico y que se publicó a principios de 2021.

"El embrión de la novela, del que antes he hablado, surge de un viaje a Estados Unidos en el que tuve la suerte de recorrer brevemente el Parque Nacional de Canyonlands, en el estado de Utah. Durante la ruta a pie que realicé por el parque, me abordó una sensación muy liberadora de desconexión, de libertad y de amplitud vital… Me afloraron un montón de recuerdos personales también. Tomé apuntes y, a la vuelta de mi viaje, quería escribir un relato sobre esta experiencia, medio mística".

Ya desde el principio, la historia comienza con una tensión con la que todo el mundo empatizará, y es que su protagonista, un fotógrafo norteamericano llamado Mike Bradford, se encuentra de cara con la pandemia cuando pisa suelo madrileño a su regreso de África.

Recluido en un hotel de la capital y sin expectativas a corto plazo de poder regresar a Chicago —donde lo esperan su exmujer y su hija—, el foráneo diluirá sus pensamientos hasta un recuerdo en concreto que marcó su vida para siempre: aquel momento en el que sintió una libertad plena en medio de aquel paraje rojo desértico de Utah: Canyonlands.

Y ahora que se encuentra entre las cuatro paredes de un hotel de Madrid y sin poder salir, Mike Bradford comienza a sopesar todos los instantes vitales para atesorarlos como si fueran un oasis en medio de la estepa. Pues es ahora que se siente encerrado cuando su mente comienza a ser libre de nuevo, tal y como le ocurrió en Estados Unidos.

En una historia donde se enfrentan, por un lado, la libertad de acción y de pensamiento del ser humano y, por otro lado, el sometimiento al estilo de vida que lleva cualquier persona, el lector se encontrará con un relato inspirador y entretenido que le hará replantearse muchas cuestiones que, hasta ahora, daba por válidas.

En Canyonlands: balada de una cuarentena el libre albedrío se cuestiona constantemente, como un resorte que libera al protagonista de las cadenas de la rutina y lo excarcela de una vida impulsada por la inercia y el conformismo. Lo que provocará que el fotógrafo tome varias decisiones como la de "escapar" del hotel para documentar todo lo que está ocurriendo en Madrid e informar al resto del mundo desde la primera línea de batalla, cuya única arma es su objetivo.

"Quería un personaje de acción, lanzado y aventurero, pero también, en buena medida, sensible y reflexivo. Me pareció que el espíritu emprendedor norteamericano iba mucho con el tipo de personaje que tenía en mente. Y el ámbito del fotoperiodismo, cuando se lleva a cabo como pasión, como vocación vital, se me antojaba muy verdadero, ya que permite documentar, a través del ojo de una cámara, las más diversas realidades humanas y del planeta. Con el añadido de hacerlo desde una perspectiva de belleza".

Una aleación interesantísima entre el ensayo y la narrativa en la que JB Rodríguez Aguilar contrapone la vida autómata y el despertar del libre pensamiento en un contexto en el que la pandemia ha hecho desenterrar lo esencial para poder disfrutar de todo lo que la existencia ofrece.

"Quería, a través de este texto, abordar una especie de género mixto: servirme de la narración para ir presentando otros registros lingüísticos, que llevaran al lector a lugares insospechados".

Canyonlands: balada de una cuarentena, disponible en Amazon, Casa del Libro, Nexus Literario y web del autor, es una travesía imprescindible para apreciar tanto la buena escritura, cuidada y reflexiva de JB Rodríguez Aguilar; como para disfrutar de una historia que aguijonea al lector desde las primeras líneas.

