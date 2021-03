PMP Prêt-à-porter casas se afianza en Madrid Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 15:18 h (CET) La misión de PMP Prêt-à-Porter Casas siempre ha sido innovar y repensar nuevas maneras de construir para conseguir la máxima optimización de los procesos, controlándolos de principio a fin. Diseñar, proyectar y crear casas arquitectónicamente vanguardistas y energéticamente eficientes, pensando en quien vivirá y no en quien construye, haciendo posible que el bienestar del hábitat esté presente antes, durante y después de la construcción Consolidación en Madrid

Ahora llega una nueva etapa llena de ilusión con la que esperan seguir cosechando éxitos. Celebran la consolidación de su delegación en Madrid después de todo un año trabajando en ello.

Cataluña, Aragón, Baleares, Andorra y ahora, Madrid.

En PMP Prêt-à-porter casas fueron los pioneros dentro de la construcción industrializada. Han construido centenares de casas y absolutamente todas son distintas, únicas.

Ahora, el objetivo de esta nueva delegación es replicar su propio método en Madrid para dar respuesta a la amplia demanda de viviendas unifamiliares de una zona con un gran potencial de crecimiento.

Llevan más de 75 años en el mundo del prefabricado y más de 20 evolucionando un sistema constructivo único, basado en procesos industriales que permiten un eficiente control de costes, altos estándares de calidad y ejecución en tiempo récord.

Una nueva delegación con instalaciones propias

Afirman que la idea de expandirse surgió, sobre todo, a raíz de las múltiples solicitudes para construir en diferentes zonas del territorio español. Cuentan con una delegación en el centro de Madrid (C / Méndez Alvaro, 20) y con una fábrica propia a 62 kilómetros de la ciudad. Este hecho permite optimizar costes y recursos de transporte, así como ofrecer una atención personalizada con un equipo local que conoce el mercado inmobiliario y el contexto geográfico.

La oficina de Madrid, encabezada por Fernando Pérez, cuenta con todo el apoyo y recursos de la empresa. Un equipo multidisciplinar, que engloba no sólo perfiles técnicos, sino también comerciales, financieros, interioristas y servicios jurídicos para cubrir todas las necesidades de los futuros propietarios.

Madrid, un mercado preparado para la construcción industrializada

La comunidad de Madrid ofrece un amplio recorrido en la construcción de casas con sistemas industrializados. El mercado entiende, valora y demanda cada vez más sistemas innovadores y punteros a la hora de construirse una casa. Y en PMP Prêt-à-porter casas están convencidos de que son la empresa idónea para satisfacer dichas necesidades.

