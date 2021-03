OnRobot lanza la pinza magnética MG10 para aplicaciones colaborativas seguras y precisas Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 13:07 h (CET) A diferencia de las pinzas magnéticas tradicionales, el modelo MG10 permite programar la fuerza según las necesidades de agarre e incorpora sensores integrados de detección de agarre y detección de piezas OnRobot ha lanzado la MG10, una pinza magnética, versátil, de alto rendimiento y fácil de usar para la manipulación de materiales, montaje y mantenimiento de máquinas en entornos fabriles, de automoción y en la industria aeroespacial. Totalmente compatible con las principales marcas de robots gracias a su interfaz universal One System Solution, la MG10 ofrece funciones únicas en el mercado como el ajuste de fuerza y la detección de agarre, que ofrecen a los usuarios niveles de control sin precedentes.

Las pinzas magnéticas estándar ofrecen simplemente la función de encendido y apagado (ON/OFF). Para ajustar la fuerza aplicada, los usuarios tienen que añadir piezas intermedias de goma para crear espacio entre el imán y la pieza. Esto es un proceso tedioso e impreciso, incapaz de garantizar siempre resultados perfectos, especialmente en aplicaciones que requieran la manipulación de láminas de metal delgadas y piezas metálicas pequeñas donde las pinzas magnéticas, a menudo accidentalmente, suelen acabar recogiendo más de una hoja o pieza porque no se puede ajustar la fuerza.

“Las pinzas magnéticas estándar son una verdadera molestia casi cada vez que se cambia su aplicación o pieza de trabajo, ya que tienes que hacer ajustes manuales para compensar la falta de funcionalidad de la pinza”, destaca Enrico Krog Iversen, CEO de OnRobot. “La innovadora pinza MG10 de OnRobot elimina todos los inconvenientes gracias a su funcionalidad de fuerza ajustable que permite implementar aplicaciones precisas de manipulaciones de materiales de una forma rápida y sencilla”.

Las nuevas funciones eliminan la caída de piezas

A diferencia de las pinzas magnéticas estándar, el modelo MG10 cuenta con una empuñadura y sensores integrados para la detección de piezas. Para aplicaciones que involucran la manipulación de láminas de metal, como las tareas de mantenimiento de máquinas que requieren que los robots levanten la lámina de metal de una pila, la coloquen en una plegadora y la retiren cuando la máquina haya completado su trabajo, esta funcionalidad asegura un funcionamiento suave, uniforme y seguro. Y si el robot pierde energía o tiene que hacer una parada de emergencia mientras realiza una tarea, estas características aseguran que no haya riesgo de que se caiga la pieza que se está manipulando.

La nueva pinza MG10 está lista para hacerse cargo de las tareas de mantenimiento, montaje y manipulación de materiales de la máquina que antes se realizaban con pinzas neumáticas costosas y complejas. “Si bien los sistemas neumáticos requieren un suministro de aire externo, cableado y mantenimiento continuo, la MG10 está lista para funcionar nada más salir de la caja, lo que se traduce en unos mínimos costes de implementación en comparación con los sistemas neumáticos”, añade Iversen.

“A medida que el sector industrial avanza hacia un modelo de producción de bajo volumen y alta variedad, la capacidad de pasar rápidamente de una configuración de aplicación a otra es más que un capricho, es una necesidad”, comenta Iversen. “La MG10 es la única pinza magnética del mercado que es lo suficientemente versátil, inteligente y tan fácil de usar que se puede reasignar rápidamente a tareas que van desde el mantenimiento de la máquina y el paletizado hasta el desapilado de láminas de metal, y todo en uno, sin complicaciones, rápido y tan sencillo como sacarla de la caja, conectarla y ponerla a funcionar".

