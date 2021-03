L'Énova un paso adelante en el emprendimiento rural Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 12:43 h (CET) Así es como los pueblos tienen que solucionar la despoblación rural. L'Énova un municipio de 900 habitantes lanza La Comuna Emprende, un programa piloto pionero para impulsar el emprendimiento Aunque no esté últimamente en las portadas de los periódicos, la despoblación y el abandono rural están siendo un verdadero problema para España. La falta de oportunidades y de iniciativas que impulsen la empleabilidad, principal problema de los pequeños municipios, está generando una bola de nieve con enormes y nefastas consecuencias para nuestro país. La mayoría de municipios con menos de 10.000 habitantes no tienen los suficientes recursos, y sobre todo, las herramientas necesarias para desarrollar programas de activación económica local que sean realmente efectivos.

L'Énova, un municipio perteneciente a la comarca de la Ribera Alta de la Comunidad Valenciana, de poco más de 900 habitantes, es el claro ejemplo de pequeña localidad azotada por la falta de iniciativas y oportunidades, pero lejos de conformarse y ver como su pueblo desaparece poco a poco, se han puesto manos a la obra para convertir el problema en una oportunidad. La visión de su alcalde, D. Tomás Giner Esparza (PSPV-PSOE), y su deseo de intentar reflotar el municipio han generado una maravillosa unión.

El municipio de L'Énova y la empresa Rocket Ventures, especializada en programas de activación económica y emprendimiento, han cerrado un acuerdo para lanzar La Comuna Emprende, una iniciativa para la activación de la economía local basada en el SEP (Smart Entrepreneur Program), un programa revolucionario para el impulso del emprendimiento activo.

"Cuando el alcalde de L'Énova se puso en contacto con nosotros y nos contó la situación de su municipio, nos pusimos a trabajar para definir un plan que realmente funcionara, nos hemos tomado el proyecto como un reto, para demostrar que si se puede activar una comarca fusionando formación, incubación e inversión", comenta Juan Gorchs CEO de Rocket Ventures.

"En la Comuna Emprende lanzaremos tres programas SEP, Junior, Activa y PYME, enfocados en impulsar el emprendimiento en los tres colectivos más importantes para nosotros, los jóvenes menores de 18 años, con el que queremos crear cultura emprendedora, los desempleados para ayudar a crear autoempleo de calidad y cultura empresarial, y las PYMEs, para ofrecerles un asesoramiento profesional en su carrera hacia la digitalización comercial", comenta Tomás, alcalde de L'Énova.

"Muchos pequeños municipios están infravalorados, no solo tienen bueno su calidad de vida, sino que también ofrecen enormes oportunidades de negocio. El problema es que muchas veces los municipios no tienen, ni la capacidad, ni mentalidad ni las herramientas para venderse al mundo. Atraer inversión necesita un plan, una estratégica comercial bien definida y focalizada", afirma Juan Gorchs CEO de Rocket Ventures.

La Comuna Emprende potenciará el emprendimiento práctico, basado en las oportunidades de la propia comarca, fomentando el emprendimiento en sectores como la agricultura, turismo, artesanía, pequeña industria e inmobiliario, ayudando a crear proyectos y atrayendo inversión.

Iniciativas como esta, arrancan gracias a la voluntad de alcaldes que como Tomás, no quieren rendirse. "Trabajaremos duro para promover la comarca y que La Comuna Emprende sea una excelente experiencia que atraiga tanto a inversores como a proyectos", finaliza Gorchs.

Vídeos

La comuna Emprende



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mejorhogar.es presenta su guía de compra sobre tablets de diseño gráfico Investigación del teletrabajo por Zurita Detectives El uso de corbatas divertidas según Corbatas.pro OnRobot lanza la pinza magnética MG10 para aplicaciones colaborativas seguras y precisas 8Belts incorpora IA a su método para personalizar el aprendizaje de cada alumno