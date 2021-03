AleaSoft: Electrificación del transporte: Gran reto para la descarbonización y desarrollo de las renovables

El sector del transporte es el responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. El Gobierno tiene ante sí un gran reto si se quieren conseguir los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la Unión Europea para el año 2030. La electrificación del transporte no solo ayudará a descarbonizar este sector, también favorecerá el desarrollo de las energías renovables y con ellas la descarbonización del sector eléctrico La Unión Europea se ha marcado como objetivo para el año 2030 la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en relación con el nivel que había en el año 1990. Este es un objetivo intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Las emisiones del sector del transporte en Europa representan casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. En España, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el año 2018 el sector del transporte fue el que generó la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%, seguido de las actividades industriales, con un 19,9%, la generación de electricidad, con un 17,8%, y la agricultura, con un 11,9%. Con lo cual, reducir las emisiones en este sector es crucial para conseguir los objetivos planteados por la Unión Europea.

Sin embargo, teniendo en cuenta los datos y el margen de tiempo de tan solo nueve años para cumplir el primer objetivo, queda claro que el reto es ambicioso. En 2019 las emisiones del sector del transporte fueron un 49% más altas que las del año 1990. Habría que reducir en un 70% las emisiones de 2019 para que sean un 55% más bajas que las de 1990 y cumplir de esa forma el objetivo a 2030.

El transporte por carreteras es el responsable de más del 90% de las emisiones del sector del transporte en España, por lo que está claro que aquí es donde hay que intensificar los esfuerzos.

La electrificación del sector del transporte será crucial para conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, y a su vez permitirá absorber gran parte de la energía eléctrica de origen renovable que se espera instalar en los próximos años, favoreciendo el desarrollo armónico de las mismas. Objetivos que también se verán impulsados si se apuesta por el uso de vehículos con pila de combustible de hidrógeno para el transporte en largas distancias. Es decir, electrificando el sector transporte se favorece la descarbonización de este sector, pero también la del sector eléctrico.

El Gobierno tiene un gran reto ante sí, para conseguir incentivar el uso de los vehículos eléctricos y el desarrollo de las infraestructuras que necesita esta revolución de la movilidad.

El PNIEC y el desarrollo del transporte eléctrico

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presta especial atención a la penetración de las energías renovables. El foco en la generación limpia es algo muy positivo y los planes de desarrollo fotovoltaico y eólico son ambiciosos y factibles de alcanzarse. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación eléctrica han descendido y lo seguirán haciendo en los próximos años. El mix de generación español en estos momentos es robusto y desde hace dos años prácticamente no contiene generación con carbón. No obstante el PNIEC debería ser igual de claro en la parte del consumo verde especialmente en el transporte y en la industria.

El éxito de la estrategia del PNIEC en la generación renovable depende en gran parte del desarrollo del consumo renovable, es un binomio indivisible.

El PNIEC además de recomendaciones y medidas generales debe trazar un plan estratégico de desarrollo de una industria de transporte eléctrico que fomente las inversiones millonarias que requiere esta industria en los próximos años.

