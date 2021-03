12 Carpas lanza su nuevo videoclip, utilizando la técnica de animación 'Stop Motion'

La canción 'Déjame Ser', forma parte del último EP que lanzó la banda el pasado enero de 2021, titulado 'En el Curso Bajo' Después de dos meses desde el lanzamiento de su último EP En el Curso Bajo, 12 Carpas amplía su repertorio audiovisual con Déjame Ser, un tema cargado de crítica social. El videoclip ha sido creado y editado por Jota Kalashnifönk, uno de los cantantes de la banda. De esta manera, la formación mantiene su esencia “do yourself”.

“El proceso de creación ha sido una gran experiencia”, afirma Jota Kalashnifönk. “La creación de un vídeo en Stop Motion es todo un reto. Me considero una persona creativa y siempre me había llamado la atención este tipo de animación. Me veía capaz de poder hacerlo si me armaba de paciencia y lo hacía con dedicación”, continúa. “Cuando terminamos de crear el tema Déjame Ser, vino a mi cabeza de inmediato un muñeco para animaciones en Stop Motion que había tenido guardado durante años y al que le había realizado mis propias modificaciones. Veía como la historia se dibujaba sola en mi cabeza según escuchaba la última versión del tema”, afirma.

En el videoclip de stop motion Déjame Ser, se puede ver a “Freddie”, un personaje "cuyos ojos azules que derrochan inocencia", según indican los miembros de la banda. "La estética oscura y trasgresora de Freddie, era ideal para un tema como este”, afirma Bailén Mora, componente de la formación. “En este tema lanzamos un grito hacia muchos de los problemas que estamos viviendo los ciudadanos y ciudadanas de a pie todos los días. Cuando hablamos de justicia, por ejemplo, existen muchas diferencias según tu nivel económico. Este es uno de los muchos mensajes, que hemos querido dejar reflejado en Déjame”, concluye el MC de Hip Hop del grupo.

La banda 12 Carpas, sacó En el Curso Bajo como un EP en el que se recogen temas que datan de 2015 hasta este 2021. En él, la formación busca una sonoridad de Hip Hop tradicional, en la que se utilizan instrumentales digitales. Actualmente, 12 Carpas se encuentra inmersa en la composición de 2 nuevos trabajos que esperan ver la luz durante este año 2021: un disco de música instrumental, compuesto por Grumo, productor y bajista del grupo, junto a Jorge González, batería, y un disco que buscará una sonoridad Reggae, producido, grabado y mezclado al completo por el propio grupo.

Seguir a 12 Carpas en Youtube: https://youtube.com/12carpas​

Seguir a 12 Carpas en Spotify: https://open.spotify.com/artist/36JYAxARMQs28imKg8oGvv

Seguir a 12 Carpas en Facebook: https://www.facebook.com/12carpas​

Vídeos

12 Carpas - Déjame Ser - Stop Motion Videoclip