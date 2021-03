Repara tu Deuda Abogados cancela 289.000 € en Martorell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Martorell (Barcelona) ha exonerado, aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, a JD y a MF, matrimonio de Martorell, de una deuda de 289.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que entró en vigor en España en 2015.





Los abogados de Repara tu Deuda explican el caso: “Este matrimonio no ha tenido suerte con los negocios. JD era transportista y MF montó una tienda de decoración. Al poco tiempo decidieron cambiar y abrir juntos una cafetería. Pero se vieron muy afectados por la crisis de 2012. Fueron pagando como pudieron a proveedores, pero llegó un momento en el que la bola se hizo grande y era inviable asumir todos los pagos, hasta que no pudieron a más, y hasta llegaron a perder el piso”.





Además de deuda con entidades privadas, el matrimonio también tiene deuda pública, con el Ayuntamiento. La Ley de Segunda Oportunidad hasta ahora no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los abogados de Repara tu Deuda explican que con esta sentencia se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un plan de pagos a cinco años en el que no se incluyen intereses y que será revisado por un juez (de acuerdo con la capacidad de pago de cada deudor).





Para cancelar la deuda, siguiendo la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado tiene en cuenta una serie de criterios. “Para exonerar de modo definitivo a los deudores -explican los abogados de Repara tu Deuda- y dar por concluido el proceso concursal, se tiene presente que el concurso no ha sido declarado culpable, que en la conducta de los clientes de Repara tu Deuda Abogados se aprecia buena fe, que no existe plan de pagos ante la inexistencia de bienes liquidables, que los deudores no han sido condenados por delito alguno, que intentaron un acuerdo extrajudicial, que no hay créditos contra la masa que el deudor tenga que tener satisfechos total o parcialmente, y que no hay personado ningún acreedor que se oponga a la solicitud”.





Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.





