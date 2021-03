Estoy muy harto. Harto de este Gobierno de listillos de medio pelo. Este Gobierno que está más preocupado de su ombligo, que de solucionar los problemas de los españoles. En este momento, en el que muchos españoles estamos pasando por dificultades económicas, ellos están en otra historia, están con la mente en otra película. Esta película se llama: "España, sonrisas y lágrimas". Mientras ellos se ríen, nosotros vemos como nuestros negocios se hunden sin remedio. Mientras ellos se frotan las manos, nosotros no sabemos cómo llegar al final de mes. Estoy muy harto de esta banda de impresentables. Pues que no canten victoria porque presiento que no saben donde se están metiendo. Presiento que este tipo de bufonadas por parte de Ciudadanos, Podemos y PSOE, está dando más alas a Vox. Están jugando con nuestra paciencia y ¡ya basta! Yo quisiera adelantarme a los acontecimientos que se avecinan y ofrecerles un colchón de látex para las caídas. No sea que se rompan los dientes en el batacazo. Siempre les saldrá más barato que el dentista…