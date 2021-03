No me gustan Martín Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 14 de marzo de 2021, 19:41 h (CET) «La unión hace la fuerza!». Bueno, ¡siempre bien!. Entre los tuyos. «Divide y vencerás». Lo entiendo, si estás pensando en atacar. «Los puntos básicos del arte de la guerra son el cálculo de riesgos y la mentira». Esta opción, siempre es una desgracia para las bases. Solo las cúpulas obtienen beneficios ocasionalmente.



Esto es muy genérico!. Y no sirve del todo para explicar las campañas electorales, o las sesiones parlamentarias crispadas, o los mensajes envenenados que abocan en las redes ciertos grupos organizados. La guerra va más allá.



Bien!. De hecho, solo quería decir tres cosas: 1.No me gustan los que insisten e insisten, con lemas simplificadores: «Nosotros primero!». «Socialismo o libertad». «Retomar el control». «España nos quiere aplastar». 2.No me gustan los movimientos o grupos, que tienen un líder que se ha significado notablemente por sus decisiones y sus manifestaciones que rozan la megalomanía. 3.No me gustan los que señalan un enemigo y lo presentan como el «Mal», que hay que abatir (..). No sé si habéis notado en quien estoy pensando, tal vez sin razón, pero, aún así, lo digo: Trump, Ayuso, los brexiters, y Puigdemont. Y en algunas personas más!. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas España, sonrisas y lágrimas Venancio Rodríguez, Zaragoza Romper con su propio pasado Enric Barrull, Girona ¿Un nuevo PP? Juan García, Cáceres Lo más sobresaliente del 14-F, abstención Valentín Abelenda, Girona El cofundador de Podemos JD Mez, Olot