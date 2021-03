El olivo, el árbol decorativo de moda, por OLIVOS EL VENTORRO 1920

El árbol de olivo es el emblema de la Provenza y ha conquistado los jardines de toda Europa. El árbol de olivo es símbolo de inmortalidad, esperanza y abundancia, el olivo agrada por su belleza y rusticidad El olivo, una planta ornamental muy popular por excelencia, árbol frutal cuando se dan todas las condiciones a su favor, "el olivo encanta a los jardines", explica OLIVOS EL VENTORRO venta de olivos en Madrid cuenta con una selección de venta de árboles de olivos centenarios, olivos jóvenes y olivos milenarios.

El olivo, un árbol lleno de bienes

Los árboles de olivos son especialmente resistentes tanto al frío como a las enfermedades y, por tanto, se adapta bien a las regiones de Europa. Su follaje verde claro y alargado de hoja perenne y su tronco nudoso lo convierten en un árbol muy decorativo para jardines, terrazas y áticos.

Plantar un árbol de olivo es fácil, se planta en terrenos abiertos o en macetas amplias, el olivo aproximadamente mide entre 1 y 1.50 m de altura, con perímetro del tronco entre 20 a 60cm para los árboles jóvenes.

La dimensión del tronco para los olivos milenarios varía entre 4 a 5 metros de perímetro y para los olivos centenarios la dimensión de su tronco varía entre 1 o 2 metros.

Un suelo drenante y seco es esencial para el árbol de olivo, así como una exposición soleada y protegida del viento. Es resistente y no teme las temperaturas de hasta -5º, o incluso -15° si el frío es seco e incluso después de un duro invierno volverá a prosperar.

¿Quieres un olivo en el jardín?

¿Cuándo se debe plantar un árbol de olivo?

La temporada ideal para plantar un árbol de olivo es en primavera, se planta sobre un montículo para facilitar su drenaje con suelo de arena y guijarros añadidos (fragmentos de rocas pulidas y sueltas, susceptibles de ser transportados por medios naturales, como las corrientes de agua, los corrimientos de tierra, etc.)

Aunque su crecimiento es lento, proporcionar un lugar o una maceta lo suficientemente grande para que las raíces estén a gusto.

En caso de colocar el olivo en maceta se debe elegir una tierra ideal para árboles mediterráneos, ya que no necesitan de abono, porque es un árbol que crece en suelos pobres. Una vez enraizado, lo más importante es asegurarse de que la base del árbol no se empape de agua ya que es el principal motivo que puede afectar el bienestar del olivo y lo enferme con alguna de las enfermedades más comunes que padece, como son marchitez por verticillium, fumagina, ojo de pavo real, etc.

Para evitar las enfermedades, es importante recordar que el olivo es un árbol de secano y que precisa de una aplicación de tratamiento de caldo bordelés (es una mezcla de sulfato de cobre y cal, que se utiliza como fungicida para prevenir infestaciones de hongos) para ayudar a curar o prevenir dichas enfermedades.

Olivo: un aire de Provenza en su jardín

El olivo es un símbolo para su jardín, ya sea plantado en tierra o en maceta como se ha mencionado, es uno de los árboles más exitosos y decorativo en el jardín. El mantenimiento del olivo, la poda y el riego del olivo contribuyen al buen desarrollo del árbol.

¿Cómo plantar un olivo?

La plantación del olivo, ya sea en tierra o en maceta, merece una mayor atención, ya que, si está bien plantado, el olivo crecerá mejor.

- Olivo en el suelo: Se debe elegir un lugar soleado donde el agua no pueda estancarse, idealmente protegido del viento. En cuanto al suelo debe estar muy bien drenado. Se puede mezclar la tierra con arena y poner un lecho de pequeños guijarros en el fondo del agujero para que el agua no se estanque en las raíces. Riega bien el primer año después de la plantación.

- Olivo en maceta: El cultivo del olivo en maceta es una gran idea para decorar una terraza, balcón y ático.

- Elegir un recipiente lo suficientemente grande para que las raíces puedan desarrollarse fácilmente.

- Colocarlo en un lugar soleado y protegido del viento.

- Regar cuando la superficie del suelo esté seca, sin inundar las raíces.

- Si la temperatura desciende por debajo de los -5° durante un tiempo prolongado, coloca la maceta con el árbol de olivo en un lugar fresco y ventilado y añade una cubierta de invierno.

- Regar el olivo:Los olivos prefieren recibir un riego abundante pero espaciado en el tiempo, en lugar de un poco de agua cada día.

- Un buen riego por semana es suficiente durante el primer año después de la plantación de un árbol joven.

- Una vez bien establecido, ya no necesita ser regado (a menos que esté plantado en una maceta).

- Se puede conseguir un hermoso olivo dándole a su árbol un abono especial para olivos que contenga nitrógeno, fosforo y potasio.

¿Cuándo podar un olivo?

Si hay que podar el olivo, la temporada para perfecta para realizarlo es en otoño si no hiela en su región también se puede realizar en primavera.

Por otro lado, no se debe podar el olivo en invierno, durante o antes de un periodo de heladas, ya que esto podría arruinar su árbol.

¿Cómo se poda un olivo?

- Eliminar las ramas que han crecido al pie del árbol o a lo largo del tronco.

- Cortar las ramas que caen al suelo.

- Airear el corazón del árbol podando las ramas que crecen hacia el interior y manteniendo las ramas principales que forman el armazón.

- Para las ramas más grandes, utilizar una masilla cicatrizante (mezcla de resina y de aceites vegetales, presentado en forma de pasta que forma una barrera para proteger al árbol frente a agresiones externas como insectos y hongos, suele contener productos fungicidas.)

Características que se deben conocer del árbol de olivo

- La vida del olivo puede superar los mil años.

- Los olivos se encuentran en la región mediterránea, pero actualmente también se encuentra en las costas atlánticas con un clima más templado.

- Algunas personas consiguen cultivar árboles de olivo en el norte, siempre que estén bien protegidos de la humedad y bien expuestos al sol.

Con la ayuda de estos espectaculares árboles, se puede añadir un trozo de historia y un poco de encanto a su jardín. Desde olivos jóvenes hasta sorprendentes olivos centenarios y milenarios, se puede elegir el árbol que más se adapte al jardín.