Evolution pasa a formar parte de la familia de Casino777.es

viernes, 12 de marzo de 2021

viernes, 12 de marzo de 2021, 15:49 h (CET) La familia de proveedores de juegos online de Casino777.es destaca por compilar la mejor selección de slots online de todo internet. El último proveedor en unirse ha sido Evolution, quienes aportarán una serie de juegos en línea que darán un toque especial al sitio web de Casino777 El casino solo ofrece los mejores juegos online, es decir, juegos de gran calidad que creen una gran experiencia de casino. Los productos de Evolution cumplen todos los requisitos, ya que cuentan con increíbles gráficos, emocionantes temáticas y funciones extra. De entre los juegos de Evolution caben destacar las ruletas Roulette y Auto Roulette. Los amantes de los clásicos de ruleta no pueden dejar pasar esta oportunidad.

La mánager de marketing de Casino777.es, Adriana Díaz, añade: "Evolution es un proveedor que destaca por ofrecer juegos clásicos con un toque de originalidad y diversión. En Casino777.es estamos convencidos de que Evolution añadirá frescura y emoción a nuestra sala de juegos online. Evolution pasará a formar parte de los proveedores favoritos de nuestros usuarios, no solo de los apasionados de las ruletas, sino de todos los amantes de los buenos juegos".

