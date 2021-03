Jardinería Botània colabora en la Jornada anual del Gremi de Jardineria de Catalunya Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) Jardineria Botània, asociada al Gremi, ha colaborado en la organización de la Jornada anual en donde se reúnen todos los profesionales de las empresas de servicio, diseño, ejecución, etc. de jardinería y paisajismo de Cataluña Un año más llega la Jornada anual del Gremi de Jardinería de Cataluña y desde Jardinería Botània vuelven a participar y colaborar. El Gremi de Jardinería de Cataluña nace ante la necesidad de constituir una asociación profesional que represente a las empresas como colectivo, y que a la vez permita intercambiar experiencias y conocer otras empresas del sector.

BOTANIA Jardinería es una empresa especialista en paisajismo, con sede en Sant Cugat del Vallés, Barcelona (España), fundada en 1999 por Montse Carbó, botánica y especializada en paisajismo. La empresa está formada por un amplio equipo de paisajistas, arquitectos, jardineros, ingenieros agrónomos y técnicos especializados, que trabajando de forma coordinada realizan proyectos integrales de paisajismo y jardinería, desde el diseño hasta su construcción y mantenimiento.

En la edición de este año Jardinería Botania ha apoyado y ayudado en tareas esenciales de organización y managment del acontecimiento que este año se ha celebrado en formato virtual debido a la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este año, bajo el título “D’ara endavant. Tot comença en acabar de plantar el jardí”, el congreso ha acogido diferentes ponencias y charlas sobre jardines mediterráneos y su transformación, la importancia y valor del mantenimiento de espacios verdes, entre otros muchos.

Para esta última edición, el congreso se ha dividido en dos jornadas virtuales a causa de la pandemia. El Gremi de Jardinería de Cataluña organiza anualmente estas jornadas donde se reúnen todos los profesionales de las empresas de servicio, diseño, ejecución, etc. de jardinería y paisajismo de Cataluña. Se organizan diferentes ponencias y encuentros que permiten a todos los participantes establecer lazos profesionales y compartir experiencias dentro del gremio de la jardinería y decoración.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.