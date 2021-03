Demetrio Carceller Arce: "La sostenibilidad va a ser un vector fundamental de recuperación y crecimiento" Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) El presidente ejecutivo de Damm ha reclamado la necesidad urgente de aplicar ayudas directas al sector hostelero en una sesión organizada por la escuela de negocios ESADE bajo el título: "COVID-19: lecciones aprendidas durante la crisis". Carceller Arce ha resaltado a la diversificación de negocio, la anticipación a través de planes de contingencia y la flexibilidad ante las necesidades del cliente como los factores que han permitido a empresas como Damm afrontar la crisis Diversificación del negocio, anticipación a través de planes de contingencia y continuidad, y una actitud flexible ante las necesidades del cliente. Estos son algunos de los factores y cualidades que han permitido a empresas como Damm afrontar la crisis, según admitió su presidente ejecutivo, Demetrio Carceller Arce, en una sesión de los Matins ESADE donde ha analizado el impacto de la crisis de la COVID-19 en la compañía, y reivindicado el papel de la sostenibilidad como “vector fundamental de recuperación y crecimiento en los próximos años”.

“La agenda de sostenibilidad es irreversible y tendrá que conciliarse con la agenda de recuperación y salida de la crisis”, señaló Carceller Arce, cuya gestión al frente de Damm ha permitido que, a pesar de la dureza con la que la crisis ha afectado a compañía, ésta no haya frenado su actividad de mejora en esta área.

Por este motivo, el presidente ejecutivo de Damm defendió ante los asistentes la necesidad de continuar con medidas como la que ha protagonizado recientemente la compañía, que se ha convertido en la primera cervecera en eliminar las anillas de plástico en las latas y en sustituir el plástico por cartón biodegradable en todos los packs. Carceller Arce quiso además poner en valor las ayudas realizadas por la compañía, que, a través de la Fundació Damm, puso sus recursos a disposición de las instituciones para atender la emergencia sanitaria.

Durante la conferencia, que se celebró de manera virtual, Carceller Arce también compartió con los asistentes sus reflexiones y aprendizajes como presidente de una compañía que ha sentido profundamente el impacto de la pandemia y que vio cómo, de un día para otro, dejaba de servir a más de 45.000 clientes del sector hostelero sólo en España. El también presidente de Cerveceros de España reclamó también la necesidad de trabajar manteniendo una visión de sector y de impulsar urgentemente ayudas directas al sector hostelero, instando a las autoridades “actuar urgentemente”. “No habrá recuperación este verano si no estamos preparados y abiertos y sin restricciones para el 1 de junio”, prosiguió.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Damm ha señalado que calculan que una vez termine la pandemia aproximadamente un 30% de los establecimientos no van a volver a abrir. Por ello, Damm desarrolló al inicio de la crisis un plan de apoyo individualizado según las necesidades de sus clientes, repuso los barriles de cerveza que quedaron empezados antes del confinamiento de forma gratuita para ayudarles en su reapertura e impulsó medidas como la instalación de mobiliario para ampliar terrazas cuando se limitó el servicio al aire libre, flexibilidad en el servicio ante las restricciones horarios. Además, como muestra de su firme apuesta por contribuir a la digitalización del sector, Damm lanzó Bar Manager, una app que ya utilizan casi 27.000 clientes y centraliza la relación de Damm con sus clientes además de ofrecer información de interés para el negocio hostelero.

Resultado positivo a pesar la reducción en la facturación

Demetrio Carceller Arce ha puesto en valor la diversificación de negocios y mercados de Damm y la prudencia para afrontar la crisis como elemento fundamental para afrontar el impacto de esta. “Aunque las cuentas están pendientes de ser formuladas, a nivel de grupo hemos cerrado el ejercicio 2020 con una reducción en la facturación de en torno al 11%. Pese a todo, hemos conseguido cerrar con un resultado positivo con beneficios”, apuntó antes de poner en valor la importancia de la anticipación en empresas como Damm, que no pueden parar su producción. “Resultó de vital importancia contar con planes de contingencia y continuidad para afrontar cualquier situación”, declaró.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Damm hizo hincapié en el papel trascendental que juegan las personas en cualquier entorno empresarial: “Nuestro mejor activo son las personas y debo agradecer el esfuerzo a los 5.000 profesionales que forman parte de Damm. Desde el inicio de la pandemia nuestra principal preocupación fue siempre proteger la salud de cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras. Su implicación directa ha permitido que nuestras plantas de producción nunca dejaran de trabajar y hayamos conseguido un resultado positivo a pesar de las grandes dificultades”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Carex Logistics con su innovado software busca ser la solución micrologística líder del ecommerce 'Llámame mamá', una historia oscura sobre el complejo de Edipo escrita por Andrés Gusó El olivo, el árbol decorativo de moda, por OLIVOS EL VENTORRO 1920 ¿Cómo elegir la puerta de entrada a la casa? por A3A Puertas Blindadas Evolution pasa a formar parte de la familia de Casino777.es