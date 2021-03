Mundos fantásticos y criaturas extraordinarias pueblan los relatos de 'La foresta lunar' Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 14:01 h (CET) Antonio Galiano Correa presenta su segunda obra, 'La foresta lunar', una antología de relatos muy ecléctica que llevan al lector a mundos fantásticos, de misterio y en los que todo es posible Los bosques son lugares liminales en los que lo real y lo imaginario se funden, de ahí su protagonismo en los cuentos tradicionales. La foresta lunar de Antonio Galiano Correa bebe de esta tradición y lleva al lector por esos mundos mágicos en los que habitan monstruos y criaturas varias y en los que cualquier cosa puede suceder.

"Deseaba trasmitir y sugerir una atmósfera mágica, de ensueño, donde todo es posible. Creo que hay pocos parajes tan ancestrales y enigmáticos como los bosques, con su flora y fauna, proyectando sombras alumbradas por la clara luz de la luna. En lo profundo de las forestas, viven todo tipo de depredadores; cada uno acecha y ataca de formas distintas".

El autor, tras su primera novela, apuesta en su segunda aventura literaria por el formato de relato, lo que le permite presentar una variedad de historias y personajes muy interesante.

La imaginación de Antonio Galiano Correa no tiene límites y, así, lo plasma en sus escritos en los que recrea mundos de fantasía, relatos que recuerdan a las leyendas de la mitología, o construye personajes que reflejan el lado más oscuro de la humanidad.

El escritor también demuestra una gran sensibilidad por los problemas de la sociedad actual como la homofobia o el machismo y así lo reflejan algunos relatos de corte más realista y en los que invita al lector a cuestionarse el origen y la motivación detrás de estas violencias.

"Actualmente, mis escritos tocan y llaman a la reflexión. No sé si siempre enfocaré mi pluma en esa dirección, pero por ahora es uno de los pilares más gruesos en los que se sustenta mi literatura".

La foresta lunar es una de esas obras que sorprende desde un punto de vista narrativo, tanto por su calidad literaria, como por las historias que allí se encuentran. El lector vibrará con cada relato y perderá la noción del tiempo atrapado en sus páginas.

Además, Antonio Galiano Correa forma parte de esa generación de autores que ha encontrado una puerta abierta en la autopublicación, lo que le lleva a afirmar que la sociedad está viviendo una revolución de contenido donde cada uno puede aportar mucho para incrementar el acervo cultural mundial.

"Ahora, es el turno para la revolución del contenido. Los jóvenes talentos tenemos mucho que aportar, pero también demasiado que aprender y valorar. Creo que, ya seas un escritor autopublicado o uno con editorial, hay calidades y géneros variados, sitio para todos. Hay oportunidades, por supuesto, lo difícil es saber cuándo pasará ese tren. Pero si no se está en la estación con regularidad y sacrificio, seguro que nunca lo podremos tomar".

Un libro imprescindible que deleitará a todo aquel que decida adquirirlo. Destaca la maestría del autor en las descripciones, muy detalladas y sugerentes, y en sus diálogos muy realistas y que captan a la perfección la esencia de cada personaje.

En definitiva, La foresta lunar es una propuesta literaria original, llena de misterio y fantasía que hará las delicias de los lectores más intrépidos e imaginativos.

