Injusa da un paso más y amplía mercado en el mundo de las mascotas

viernes, 12 de marzo de 2021, 12:57 h (CET) Injusa, empresa juguetera asentada en Ibi dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos para niños y juguetes de jardín, se reinventa y se abre a nuevos mercados lanzando Loboo, una marca dedicada al mundo de las mascotas que ofrece productos ecofriendly creados con compuestos bioplásticos Como decía el fundador de Amazon Jeff Bezon, “No hay mal momento para innovar”. Esto es lo que ha debido de pensar Injusa. Esta empresa juguetera asentada en Ibi realiza vehículos para niños y juguetes de jardín con sello made in Spain, sus productos ya se venden en 120 países y fabrica más de medio millón de juguetes al año. No obstante, cuando se tiene una mente inquieta como le ocurre a su Consejero Delegado Luis Berbegal, la innovación es una constante en la empresa. Tanto es así que en 2021, año convulso y de incertidumbre, ha apostado por diseñar, producir y comercializar productos para mascotas bajo el paraguas de una nueva marca: Loboo. De esta forma, Injusa se abre a nuevos mercados y lo hace de forma claramente notoria y diferenciadora, con productos ecofriendly dirigidos a los peluditos de la casa.

Por lo pronto, Loboo se lanza al mercado a través del medio online con un ecommerce propio dirigido al público final bajo la url www.loboo.es. Actualmente la marca se comercializa en España, aunque hay previsión de lanzarla al mercado europeo y mexicano en un plazo corto de tiempo. En la web se encuentran productos de alta calidad y versatilidad, pensados al detalle, en los que las mascotas y las familias se convierten en coprotagonistas de su historia. Se encuentran camitas pensadas para convertirse en transportines con ruedas y mango ergonómico para realizar desplazamientos con la máxima comodidad y seguridad. Los transportines tienen una tapa transparente que cumple una doble función, por una parte, la mascota podrá ver el exterior, lo que le ayudará a relajarse y, por otro lado, el dueño podrá mantener el contacto visual con la mascota en todo momento. Otro de los rasgos diferenciadores de este transportín es su diseño para la movilidad. Dispone de un sistema de ruedas y de un mango ergonómico diseñado especialmente para que cualquier miembro de la familia pueda ocuparse de trasladar al animal, siendo incluso aptos para que lo puedan utilizar los niños fácilmente.

Por otra parte, otro de los productos estrella de Loboo son las casitas de montaje modular, donde el cliente podrá elegir entre infinidad de componentes para poder personalizar el hogar de su mascota (entre otros, distintas paredes, suelos, techos, rampas y hasta toboganes). Esta casita también incorpora algo totalmente innovador que se ha pensado especialmente para las mascotas más glotonas, un dispensador de pienso que el perro o el gato deberá activar para recibir su ración de comida, convirtiendo este momento en un tiempo de actividad, de reto intelectual y de juego. La resistencia de los materiales, la facilidad para su limpieza y la gran confortabilidad ante los cambios climáticos han sido las máximas sobre las que ha trabajado el equipo de I+D+i de Loboo, obteniendo un producto cuidado y personalizable que se convertirá en el espacio preferido de las mascotas.

Finalmente, el ecommerce también presenta piscinas, ideales para hacer más cómodo el baño o para refrescar a los animales los días más calurosos. En estas bañeras se ha utilizado el proceso IML (Injection Moulding Label) para su decoración, que permite que los colores no se degraden con el agua y que resista a las inclemencias del tiempo.

Otro de los grandes elementos diferenciadores de Loboo es su filosofía ecofriendly. Para la fabricación de los productos Loboo se han empleado compuestos bioplásticos, que se presentan como una alternativa a los plásticos comunes. Se emplea el masterbach, basado en residuos naturales procedentes de la agricultura, tales como la cáscara de almendra. Estos materiales presentan una solución de alta calidad respetuosa con el medio ambiente.

Injusa se lanza así al mundo de las mascotas, centrándose en los perros y gatos de talla pequeña y mediana. Productos cuidados, made in Spain, ecofriendly y con diseños innovadores y prácticos. Una gran apuesta de la que disfrutarán todos los miembros de la familia.

