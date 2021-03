DHL Express abre un nuevo Hub en el aeropuerto de Malpensa Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 12:37 h (CET) Se ha realizado una inversión de 110 millones de euros en tecnología punta. La instalación cuenta con nuevos sistemas de clasificación y escaneo, que permiten una capacidad operativa 12 veces mayor que antes. El nuevo Hub gestiona más de 30 vuelos al día y más de 38.000 paquetes por hora DHL Express, el principal proveedor de servicios de transporte urgente del mundo, ha inaugurado recientemente su nuevo Hub logístico en el aeropuerto de Malpensa. Con esta instalación cercana a Milán, estratégicamente situada en el Gateway de carga del sur de Europa, la compañía está ampliando sus capacidades en el continente, demostrando el compromiso para mejorar los servicios ofrecidos a sus clientes. En el nuevo Hub de última generación tecnológica, DHL podrá operar más de 30 vuelos diarios y casi 38.000 paquetes por hora, a través de sistemas automatizados de clasificación y escaneo. Las instalaciones emplean a 900 personas y, en los periodos de máxima actividad, este número podría aumentar un 10% más.

"La pandemia no solo ha cambiado nuestra vida actual, sino también nuestro futuro. La globalización y la digitalización desempeñan un papel crucial en la recuperación económica de la crisis del Covid-19. Permiten el e-commerce y el comercio transfronterizo, que genera una creciente demanda de servicios de transporte urgente. Con nuestro nuevo Hub operativo en Italia, podemos atender este aumento de la demanda, conectando aún más los mercados a nivel internacional", afirma Alberto Nobis, CEO de DHL Express Europa.

Con 110 millones de euros de inversión, Malpensa representa un tercio del total de las inversiones de DHL Express en Italia. Como cuarto Hub europeo, se une a Leipzig, East Midlands en el Reino Unido y Bruselas. Se ha construido cumpliendo plenamente las últimas normativas de las estrategias GoGreen del Grupo Deutsche Post DHL para las nuevas instalaciones, inspiradas en la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia. La nueva instalación integra todos los procesos de DHL Express bajo un mismo techo, un Hub que gestiona el servicio aéreo y un Punto de Servicio para el servicio de recogida y entrega de la última milla.

"El Hub de Malpensa es el elemento más destacado de nuestra estrategia de desarrollo en Italia, en la que tenemos un ambicioso plan de inversión de más de 350 millones de euros, con el objetivo de ser el socio de las empresas que producen y exportan la excelencia italiana por el mundo" - dijo Nazzarena Franco, CEO de DHL Express Italia, quien agregó que "A pesar de la pandemia, nuestro negocio nunca se ha detenido y siempre hemos tratado de satisfacer las necesidades de las empresas, apoyando sus esfuerzos, en particular en los mercados extranjeros. Lombardía representa un tercio de las exportaciones del país, gracias a un sistema empresarial dinámico y a unas cadenas de suministro muy innovadoras como la informática, el textil, la moda, la aeronáutica y la automoción. Con el nuevo Hub, queremos contribuir al crecimiento de las exportaciones italianas"- concluye Nazzarena Franco.

El nuevo Hub puede mover envíos urgentes desde y hacia Italia a través de los aeropuertos nacionales de Ancona, Pisa, Nápoles, hacia y desde Europa con tránsito en Leipzig, Bruselas, París, Barcelona, Vitoria, Londres, East Midlands, Colonia, Zagreb, Atenas, Budapest y Tesalónica. Además, los envíos pueden trasladarse fuera de Europa a Bahrein, Seúl y Cincinnati (EE.UU.).

En este Hub se gestionan envíos todos los sectores industriales a los que DHL Express presta servicio, desde la manufactura hasta la industria del lujo, pasando por el e-commerce, la automoción, la química o la aeronáutica. Desde el 30 de diciembre de 2020, DHL Express Italia gestiona la entrega de vacunas Covid-19 y su distribución al sistema sanitario regional y nacional desde el Hub de Malpensa.

