LORRA crea la primera plataforma de subasta online de ganado Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 12:45 h (CET) Esta iniciativa, sin precedentes a nivel estatal, está disponible para todo el sector Lorra S.Coop., en colaboración con la empresa Arteman Komunikazioa, han dado un paso de gigante para el primer sector; han creado la primera plataforma de subasta online de ganado, llevando el modelo ecommerce de Ebay al ámbito rural. Esta cooperativa, que agrupa al movimiento asociativo del primer sector de Bizkaia, ha hecho “de la necesidad virtud”; durante el confinamiento domiciliario del pasado año, apostó por una solución tecnológica pionera que ha permitido continuar esta actividad ganadera. Y, además, obtener muy buenos resultados. Un modelo sin precedentes en Euskadi y en España, que ha venido para quedarse y que Lorra está poniendo a disposición de todo el sector.

A principios de 2020 era impensable convertir en un clic un procedimiento tan arraigado y tradicional como la subasta de ganado, pero la llegada de la Covid 19 ha obligado a reinventarse. La imposibilidad de realizar compra-venta de ganado era un impedimento para la actividad del sector, en un momento en el que era esencial proteger la cadena alimentaria. Ante esta situación, Lorra S.Coop se planteó en marzo el objetivo de proseguir con el calendario de subastas del año, una cada trimestre.

Para resolver el problema contó con la ayuda de Arteman Komunikazioa. En apenas tres semanas se valoraron las distintas soluciones y se desarrollaba la web de subastas online. El 19 de abril del 2020 se celebró la primera subasta online en Euskadi y en España, organizada por el Centro de Testaje Aia. Un rotundo éxito que se ha repetido hasta tres veces más durante el 2020 con otras subastas.

La solución creada es una plataforma web que opera como “Ebay” y convierte la subasta de ganado en una actividad más práctica y atractiva. Es una web e-commerce donde se exponen los animales a través de fotografías y vídeos, con un sistema de pujas en tiempo real. Las personas interesadas acceden previo registro y se identifican públicamente mediante códigos numéricos. Cuando una persona puja por un animal se le notifica si su puja es la más alta o si no ha llegado al mínimo para poder superar la última oferta o el precio de salida. El sistema manda avisos inmediatos a las personas participantes para informarles si alguien ha superado su puja.

Las subastas online se organizan durante tres días, de viernes a domingo, desde el inicio quienes participan pueden informarse online e ir a ver físicamente a los animales, de forma organizada y con todas las precauciones sanitarias, y realizar sus pujas. Cuando finaliza el plazo se certifica la oferta ganadora y se lleva a cabo la transacción.

La plataforma se completa con el servicio del equipo técnico de Lorra S.Coop, que se encarga de la gestión en colaboración con la entidad organizadora de la subasta; crea las fichas, da acceso a las personas participantes, certifica los compradores, etc. y atiende el chat en directo para solucionar cualquier consulta o duda que puedan tener los participantes durante el desarrollo de la misma.

Lorra ha concebido esta solución como un servicio a disposición de todo tipo de entidades dentro y fuera de Euskadi. Debido al éxito de esta fórmula, este año ya se ha celebrado la primera subasta online en febrero y se celebrarán tres más: en abril, julio y octubre.

La acogida de esta solución ha superado las expectativas iniciales. En el 2020 se han subastado online 256 ejemplares y se han vendido 216. Más de 100 ganaderos se han registrado para comprar y han sido muchas más las personas interesadas que se han conectado como espectadores en cada subasta, desde todos los puntos de la península, aumentando mucho el alcance del evento. El sistema aporta muchas ventajas y ahorros de desplazamientos para las partes implicadas, lo que ha supuesto que el radio geográfico de la compraventa se haya ampliado respecto a la subasta presencial.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.