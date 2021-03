¿Por qué utilizar criptomonedas hoy día?

Poco a poco, las criptomonedas se han vuelto cada vez más populares, permeando muchos ámbitos de nuestras vidas. La razón de esto es que constituyen una tecnología que en pocos años podría revolucionar el sistema financiero mundial. Por esta razón, es importante que conozcas sus ventajas, para que puedas iniciarte en este mundo de la mejor forma. Te invitamos a dar un vistazo a este artículo para enterarte de cuáles son.



Las ventajas de las criptomonedas A muchas personas les tomó por sorpresa que este año Bitcoin, la criptomoneda más importante, llegara a su máximo precio de todos los tiempos, cotizando en nada más y nada menos que $58.000. Esto ocasionó que las criptomonedas llegaran a su pico de popularidad, por lo que muchos inversionistas de todo el mundo se han percatado de sus ventajas.



A pesar de ello, recuerda que las criptomonedas no tienen como único objetivo ser un método de inversión, por lo que poseer criptomonedas no te hará rico de la noche a la mañana. Si posees la información pertinente y operas con cuidado, verás que incursionar en el mundo de las criptomonedas no solo será fácil, sino que lo encontrarás fascinante.



Tu controlas tus fondos

Una de las principales ventajas de las criptomonedas es que, si procedes con cuidado, tú serás su único dueño. Dependiendo de la naturaleza de la criptomoneda, ningún gobierno o empresa privada puede decidir sobre ellas, lo que significa que los fondos solo podrán ser controlados por ti si posees el código denominado “llave privada” y proteges tu Monedero Criptomonedas con una contraseña segura.



Requieren solo una pequeña inversión

Las criptomonedas son un mercado altamente volátil, esto quiere decir que su precio puede variar en cuestión de horas. Y, si la criptomoneda se encuentra en una racha alcista que dura algunos meses, será bueno si decidiste comprar una cantidad pequeña de criptomonedas que verán su valor multiplicado.



También, puede ocurrir el caso contrario, por lo que lo mejor será proceder con cuidado e investigar mucho. En la web existe una gran cantidad de información gratuita que te servirá para comenzar. Te recomendamos los recursos de Academia Monedero, donde encontrarás toda la información sobre los tipos de criptomonedas que existen y sus características, para que puedas decidir con cual comenzar.



Las transacciones son seguras Cuando se utilizan las versiones digitales del dinero tradicional, existe la posibilidad de que una transacción sea revertida, ya sea por quejas del emisor, fallas de la plataforma o algún error como doble gasto de los fondos e incluso estafas.



Con las criptomonedas esto no es posible, ya que han sido diseñadas para que las transacciones sean completamente seguras e instantáneas, tomando solo algunos minutos para que la transacción sea irreversible.



La información es pública e inmutable

Las operaciones con criptomonedas son públicas en una “blockchain”, un registro distribuido alrededor del mundo que no puede ser manipulado. Una vez que una transacción se ha realizado y ha sido registradas, no pueden ser modificadas por ningún ente. Gracias a esto, las criptomonedas no pueden ser falsificadas.



Con las criptomonedas encontrarás múltiples ventajas que podrás aprovechar si utilizas el software correcto y con la información adecuada. Por ello, te invitamos a descargar tu Monedero Criptomonedas e iniciar tu viaje por este nuevo mundo financiero y tecnológico.