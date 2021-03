La pandemia ha modificado la forma de asistir a las personas con diabetes

La gran mayoría de los profesionales que se dedican a la atención sanitaria de personas con diabetes admiten que la pandemia de coronavirus ha modificado sus pautas habituales de atención a estas personas. Así se desprende de una encuesta que la Sociedad Española de Diabetes (SED) ha llevado a cabo entre sus socios, y de la que se desprenden otros hallazgos de interés.



En concreto, con más de un centenar de expertos encuestados (la mayoría especialistas en Endocrinología), se determina que “9 de cada 10 profesionales consultados hicieron algún cambio en la atención ambulatoria de los pacientes con diabetes durante la pandemia de COVID-19, siendo los principales cambios la introducción o incremento de las visitas virtuales y el aplazamiento de las citas”, resalta el Dr. Antonio Pérez Pérez, presidente de la SED y director de Unidad del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, quien subraya que “la principal limitación para esta transformación de la atención la relacionan con la falta de instrucciones claras y específicas para saber cómo actuar, habiendo tenido que recurrir a múltiples fuentes como las recomendaciones de las sociedades científicas relacionadas con la diabetes y las del centro sanitario propio”. Y es que más de un 65% de los participantes asegura no haber recibido instrucciones específicas para el manejo y cuidado de pacientes con diabetes (COVID-19 positivo o no) durante la pandemia.



Apuesta por la telemedicina

El hecho de haber podido continuar de alguna forma con la atención médica del paciente con diabetes se debe, en gran parte, al empleo de recursos de telemedicina, “facilitado enormemente por la existencia de sistemas de control y monitorización continua de la glucosa, con una impresión favorable de efectividad y perspectivas de continuidad en un futuro”, indica la Dra. Noemí González Pérez de Villar, de la Unidad de Diabetes del Hospital Universitaria La Paz (Madrid) y secretaria de la SED.



En relación a la atención virtual y el empleo de la telemedicina durante este periodo de pandemia, como aclara el Dr. Antonio Pérez, “la mayoría de los profesionales que participaron en la encuesta señalan que no tuvieron grandes dificultades para su utilización, aseguran que la efectividad de estos recursos de telemedicina es media-alta y gran parte de ellos desean continuar con ellos en el futuro”.



Los aspectos que más les han preocupado durante este periodo a los expertos en diabetes han sido, sobre todo, dos: mantener la accesibilidad a la atención de los pacientes y el posible deterioro del control metabólico y de las complicaciones. En este sentido, hasta un 92% de los encuestados reconocen que, en mayor o menor grado, no han podido proporcionar la misma calidad de atención a los pacientes con diabetes durante la pandemia de COVID-19 que antes. Y más de un 71% de los expertos creen que el control de la diabetes en sus pacientes ha empeorado en este tiempo (controles de glucemia con cifras más elevadas, más episodios de híper/hipoglucemia,...).



Hasta un 95% de los encuestados aseguran haber notado un aumento en el nivel de ansiedad de sus pacientes en comparación con el período prepandémico, y un tercio de los cuales cuantifican como “mucho” este incremento en la ansiedad.



A juicio de la Dra. Noemí González, “los aspectos más negativos que se detectan en esta encuesta es la ambigüedad de las directrices recibidas por los profesionales y la impresión de que pandemia ha supuesto una afectación negativa en control metabólico”.



En cuanto a los mayores desafíos con los que se han tenido que enfrentar estos profesionales en el manejo de la diabetes en sus pacientes durante la pandemia, los principales han sido, por este orden, la falta de recursos, el control de la diabetes del paciente y la escasez de personal.



Consecuencias positivas

Pero en esta encuesta, que ha contado con la colaboración de NovoNordisk, también se descubren aspectos satisfactorios. Los entrevistados destacan de la gestión sanitaria el hecho de haber podido mantener una atención ininterrumpida y el acceso a las pruebas COVID-19. De hecho, no se documentan diferencias en el consumo de recursos para el abordaje de los pacientes con diabetes ingresados por COVID-19 comparado con los no diabéticos, ni tampoco diferencias respecto al resto de la población en el acceso a la atención sanitaria o a pruebas PCR.



Además, según resalta la Dra. Noemí González, “se evidencia la enorme implicación de los profesionales dedicados a la diabetes en todos los ámbitos, desde la Atención Hospitalizada a la Atención Primaria (aunque la encuesta ha tenido una mayor respuesta entre profesionales del ámbito hospitalario)”. Igualmente, se pone de relieve la creciente presencia de los expertos en diabetes dentro de equipos multidisciplinares (hasta un 85% de los encuestados) y se concede un valor especial el trabajo en equipo, con una estrecha colaboración entre facultativos y personal de enfermería para el seguimiento de los pacientes.



Evaluación de la atención en diabetes

“Con esta encuesta, destinada a los profesionales de la salud que trabajan con pacientes con diabetes, comprendemos mejor el impacto de la pandemia de COVID-19 en la prevención y el manejo de la diabetes y sus complicaciones”, afirma el presidente de la SED. En ella se tiene en cuenta tanto a los pacientes con diabetes que desarrollaron el COVID-19 como a los que no lo hicieron, y ha tratado de identificar lo que funcionó bien y lo que podría mejorarse.



Como indica el presidente de la SED, “esta encuesta nos permite comprender mejor la atención prestada a los pacientes diabéticos en toda España durante la pandemia de COVID-19, y formular recomendaciones para mejorar la prevención y el tratamiento de la diabetes, tanto de manera general como específica para futuras pandemias”.



Encuesta a pacientes

Estos resultados complementan a los obtenidos en una reciente encuesta realizada a personas con diabetes, llevada a cabo por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes (SED), en colaboración con la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y Novo Nordisk. En ella participaron más de 300 personas con diabetes, aportando su experiencia sobre cómo la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 le había afectado, sobre todo en relación con el buen control de su patología.



Entre otros hallazgos, se encontró que hasta un 49,9% de personas con diabetes había tenido dificultades en el control de su diabetes durante la pandemia, destacando aspectos tales como el mantenimiento de una actividad física habitual (48,1%), el acceso a la asistencia médica (17%) o comer correctamente (8,7%); concretamente, respecto al control de peso, un 41,8% de los encuestados aseguraba que había aumentado de peso. Igualmente, se ponía de relieve que la telemedicina, aunque ha facilitado muchos procesos, no termina de estar implantada de una manera óptima para dar respuesta a las necesidades de este colectivo de pacientes crónicos en España.