Spinning: el deporte de moda con el que ponerse en forma y divertirse al mismo tiempo por todospinning.com

viernes, 12 de marzo de 2021, 10:25 h (CET) El spinning o el ciclo indoor se ha convertido en uno de los deportes más eficaces para ponerse en forma debido a la cantidad de calorías que se queman en un breve lapso de tiempo, pero también, a la cantidad de endorfinas que se generan Durante la pandemia y la cuarentena, fueron muchos los que decidieron comenzar un estilo de vida saludable y en movimiento. En las primeras fases, donde no se podía salir a la calle, había que encontrar una manera de moverse sin salir del salón, la terraza o el dormitorio. Así que muchos decidieron desempolvar la bicicleta de spinning que tenían en el trastero o compraron una nueva, y se pusieron manos a la obra.

¿Cuál fue la sorpresa? Que aquellos que siempre habían sido unos negados para el deporte descubrieron que moverse y entrenar no estaban tan mal, que practicando spinning quemaban calorías muy rápido pero, lo mejor, disfrutaban mucho y se sentían muy bien.

Y es que esta disciplina debe su éxito a innumerables ventajas:

No es necesario pagar un gimnasio ni salir de casa para practicarlo. Simplemente se requiere una máquina de spinning y un espacio donde colocarla, que puede ser la terraza, el cuarto de invitados, el trastero, etc.



Es un deporte en el que se practican ejercicios de fuerza para tonificar a la vez que se queman calorías . Y no solo es eso, sino que además se ponen en funcionamiento músculos de todo el cuerpo, desde la espalda hasta el tren inferior, es decir, son rutinas full body.



Muchos coinciden en que es una práctica muy enérgica y motivadora en la que se liberan muchas endorfinas , lo que hace que aumente considerablemente el ánimo.



En relación a la ventaja anterior, el hecho de generar ciertas hormonas como las endorfinas, la melatonina o la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, consigue que disminuya el estrés y se mejore considerablemente la calidad del sueño .



Si se decide practicarlo en casa, actualmente existen múltiples plataformas de vídeos gratuitos dónde encontrar clases guiadas por un profesor virtual que coordina toda la sesión y los diferentes ejercicios que se realizan. No obstante, también se puede optar por acompañar tu práctica simplemente con música específica para practicar esta disciplina.

Una de las ventajas que se comentaban es que es un ejercicio muy completo en el que se trabajan muchos músculos del cuerpo al mismo tiempo, a diferencia de la errónea idea de la población de que sólo se trabaja el tren inferior. Por ejemplo, se debe hacer cierta fuerza en el tren superior, por lo que se ponen en marcha los trapecios (en la parte posterior del cuello y del tronco), los dorsales (en la espalda, por debajo de los omoplatos), los abdominales, los lumbares y, por supuesto, los músculos de los brazos: los bíceps y los tríceps.

Por otro lado, los músculos más beneficiados son los del tren inferior, pues se tonifican considerablemente los glúteos y las piernas, concretamente el cuádriceps, el tríceps sural, los isquiotibiales (en la parte posterior del muslo) y todas las partes del glúteo.

La práctica del spinning es una de las más recomendadas por los técnicos deportivos y los especialistas de la salud debido a sus innumerables beneficios, tanto para mantener un estilo de vida en forma, como para la salud, debido al aumento de la resistencia y la salud cardiovascular.

