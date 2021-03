Expertos en Marketing recomiendan la adecuación previa de los procesos para digitalizar las empresas

La Co-founder & CEO de la consultora PeopleJIT, Noelia López, ha recomendado a las empresas adecuar sus procesos productivos a la digitalización, antes de implementar cualquier cambio tecnológico, en una nueva sesión del programa de formación digital gratuita para pymes y profesionales, Fast Forward Sessions, que se ha desarrollado esta mañana en la plataforma formativa https://fastforwardsessions.es Esta experta en consultoría estratégica y operaciones, además de profesora de The Valley, ha impartido una Masterclass on line titulada “Productividad y digitalización. Cómo gestionar los recursos de tu negocio”, en la que ha recordado que “la tecnología es un medio, no un fin, ni el único chaleco salvavidas para poner en marcha un negocio en la era digital”.

Noelia López ha explicado que “digitalización no siempre es sinónimo de productividad, como se ha demostrado durante la pandemia cuando nos hemos ido con los ordenadores a casa sin haber aprendido los procesos básicos para teletrabajar”.

Por todas estas razones, la ponente de la nueva Fast Forward Session, ha recomendado la adecuación previa de los procesos productivos a la digitalización de una empresa, implantando un procedimiento de funcionamiento estándar que responda a la teoría japonesa de las 5 eses de la productividad: “seiro (clasificación), seiton (organización), seise (limpieza), seiketsu (estandarización) y shitsuke (disciplina).

Esta iniciativa impulsada por Vodafone desde 2015 cuenta con el patrocinio de Google, Western Digital. Bosch y Pymes Magazine y la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, AEMME, Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, Universidad de Málaga, Link by UMA, Jóvenes Empresarios Región de Murcia, y Jóvenes Empresarios Vigo.

Fast Forward Sessions ya ha programado para el próximo 29 de abril una nueva jornada formativa a las que se sumarán otras a lo largo del 2021 con los ponentes más destacados del mundo digital.

Hasta la fecha, este programa ha impartido más de 2.000 horas de formación gratuita a cerca de las 3500 PYMES y profesionales registrados hasta la fecha en https://fastforwardsessions.es.